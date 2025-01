U kinu večeras burna životna priča Robbieja Williamsa

Danas, u subotu 4. siječnja u 17 sati na programu Kina Križevci je crtić Sonic: Super jež 3. Omiljeni superbrzi plavi jež se vraća u novoj, još većoj avanturi. Sonic, Knuckles i Tails ponovno se udružuju kako bi se suočili s moćnim novim protivnikom – Shadowom, tajanstvenim zlikovcem s nevjerojatnim moćima kakve još nisu vidjeli. S obzirom da su im sposobnosti nadmašene u svakom pogledu, Sonicov tim mora potražiti neočekivanu pomoć kako bi zaustavili Shadowa i spasili planet. Ovaj adrenalinski blockbuster donosi akciju i napetost kakvu fanovi Sonica ne smiju propustiti.

Večeras u 20 sati prikazuje se film Bolji čovjek, redatelja Michael Gracey (poznat po hitu The Greatest Showman). Inovativna je to biografska priču o životu pop zvijezde Robbieja Williamsa, ispričanu na način koji nitko ne očekuje. Bolji čovjek prati sve ključne trenutke Williamsove karijere, od djetinjstva do roba, turbulentnih odnosa i borbe s ovisnostima, uz nevjerojatne vizualne efekte i emotivne prizore. Better Man je neobično iskrena i intimna priča u kojoj Williams otkriva svoje najdublje demone. Film donosi sve ono što Robbie Williams najbolje radi – sjajnu zabavu, nevjerojatnu scensku prisutnost i dirljivu priču koja ostaje s vama dugo nakon odjavne špice.