Požuda, Mali Alan i Prisutnost

Večeras, u petak 31. siječnja, u 20 sati u Kinu Križevci se prikazuje film Požuda. Radi se o erotskom trileru u kojem Nicole Kidman igra visoko rangiranu direktoricu koja riskira sve – karijeru, obitelj i reputaciju – kada započne opasnu aferu s puno mlađim pripravnikom. Napeta i emotivna priča istražuje granice strasti, moći i osobne odgovornosti. Redateljica Halina Reijn je ujedno i scenaristica i producentica filma. Oskarovka Nicole Kidman u ovom je filmu ostvarila još jednu briljantnu izvedbu koja joj je donijela nagradu Coppa Volpi za najbolju glumicu na Filmskom festivalu u Veneciji i nominaciju za Zlatni globus. Njezin lik direktorice koja se upušta u zabranjenu romansu odražava kompleksne emocionalne dileme dok se suočava s posljedicama svojih odluka. Uz nju glume još Harris Dickinson, Antonio Banderas i Sophie Wilde, a u sporednim su ulogama Esther McGregor, Vaughan Reilly, Victor Slezak, Leslie Silva i Gaite Jansen.

U subotu popodne u 17 sati na programu je crtić Mali Alan. Roditelji malog Alana se rastaju i on je prisiljen preseliti u potpuno novi grad. Njegova očajnička potraga za novim prijateljima dovodi ga do toga da odjednom postane ljudska antena za svog starijeg stanara opsjednutog NLO-om. Kad izvanzemaljac koji čita misli, Maiken se sruši s njima i oni je moraju odvesti kući, razvija se jedinstveno prijateljstvo bez kojeg Alan ne želi ostati. No nije on jedini zainteresiran za Maikena jer mu je na tragu i ludi kolekcionar.

U subotu u večernjem terminu od 20 sati gleda se horor Prisutnost. Radnja prati obitelj koja se useljava u novu kuću, a zatim primjećuje jezivu prisutnost u domu. Ovaj napeti horor triler, obećava da će pružiti jedinstveni spin žanru ukletih kuća, s prepoznatljivim Soderberghovim inovativnim pripovijedanjem. Glumačka postava uključuje Lucy Liu, Chrisa Sullivana, Eddyja Madaya, Callinu Liang i Juliu Fox. Glave obitelji glume Lucy Liu i Chris Sullivan čiji je brak ionako na klimavim nogama, a svoj će odnos pokušati nanovo pokrenuti selidbom s obitelji u prekrasnu novu kuću u dobrom predgrađu s odličnom školom. Nov početak potreban je pogotovo njihovoj kćeri Chloe (Callina Lang) koja je traumatizirana nakon smrti prijateljice zbog čega se udaljila od svog brata Tylera (Eddie Maday). No, obitelj će se morati suočiti s nečim još zlokobnijim kad osjete prisutnost u novom domu.