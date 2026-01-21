Legendarni Maskenbal vraća se u Planinarac

Nakon dugog niza godina Planinarsko društvo Kalnik i Planinarski dom Kalnik oživljavaju tradiciju i pozivaju sugrađane, prijatelje i poznanike da zajedno probude duh starih, dobrih vremena – uz glazbu, fašničko veselje i odličnu atmosferu!

Planinarski dom Kalnik ponovno će postati mjesto smijeha, plesa i nezaboravne zabave jer se 7. veljače 2026. s početkom u 19 sati vraća legendarni Maskenbal u Planinarcu! Za ples i pjesmu do dugo u noć pobrinut će se dobro znana grupa Kiss, koja je godinama stvarala nezaboravne maskenbalske uspomene!

Za sve sudionike maske su obavezne, a najbolje očekuju i nagrade, zato pustite mašti na volju! Zaigrat će se i tombola, svaka dobiva, a broj mjesta je ograničen, stoga osigurajte svoje mjesto na vrijeme! Cijena po osobi je 25 eura u što je uključena večera, ples uz grupu Kiss te bogate nagrade.

– Ako ste raspoloženi za dobru glazbu, ples, smijeh i druženje – ovo je večer koju ne smijete propustiti. Povedite prijatelje, obucite masku i budite dio povratka jedne lijepe tradicije, ističu organizatori, pozivajući sve u Planinarac, gdje se tradicija i zabava ponovno susreću!

Prijave i uplate primaju se u prostorijama Planinarskog društva utorkom 19-20 sati kod Maje Zegnal Koretić (098 597 050) i vikendom u Planinarskom domu na Kalniku kod Irene Črnec (095 3705 880).