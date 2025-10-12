Pohodite Kalnik, posjetite izložbu i poslušajte predavanja

Do 9 sati još stignete na početak planinarskog pohoda na relaciji Križevci-Kalnik pod nazivom “Put kalničkih kleti”, koje se održava u sklopu 14. Pinklecfesta. Okupljanje planinara je na Trgu J. J. Strossmayera, uz polazak prema Kalniku u 9 sati. Trasa pohoda vodi kroz grad, šume, livade, polja i vinograde do Kalnika, a duljina trase okvirno je 18 kilometara.

U Planinarskom domu Kalnik od 15 sati održat će se izložba fotografija “Planina u srcu”. Izloženo će biti svih 66 pristiglih fotografija, a svim sudionicima natječaja će biti uručene zahvalnice za sudjelovanje. Dvanaest najbolje ocijenjenih fotografija u kategorijama Planinari srcem, Pjenušavi vrh, Pogled koji se pamti i Kalnik iz mog kuta bit će proglašeno od prvog do trećeg mjesta i nagrađeno prigodnim poklonima sponzora, a jedna fotografija bit će nagrađena po posebnoj odluci žirija.

U 16 sati održat će se još dvije prezentacije 14. Pinklecfesta: “Uspon na najviši vrh Bornea i Malezije” Štefice i Dalibora Wolfa te “Putuj pametno, živi slobodno” Patricije Lacković.

Bračni par Wolf strastveni su planinari, skijaši, putnici i ljubitelji prirode. Kao članovi Planinarskog društva Kalnik obišli su i osvojili mnoge vrhove Hrvatske i Europe, a ovom će prilikom ispričati priču o najnovijem postignuću – usponu na najviši vrh Bornea i Malezije. Mount Kinabalu na 4095.2 metra nadmorske visine ujedno je i najviši vrh jugoistočne Azije, a nalazi se na trećem najvećem otoku na svijetu. Dođite i poslušajte Wolfove kakve su sve vidike i prirodne ljepote doživjeli u ovom nacionalnom parku koji je od 2000. našao mjesto i na UNESCO-ovom popisu mjesta svjetske baštine u Aziji.

„Putovanja ne moraju biti skupa, a obogaćuju naš život. Kroz putovanja učimo o sebi i svijetu oko sebe! Inspiriraj se, educiraj se i odvaži se, putovati po svojoj mjeri i unutar svog budžeta!“ svojim debijem na križevačkom putopisnom festivalu poručuje ova putnica, pustolovka i poduzetnica iz Radovana u Varaždinskoj županiji. Patricia Lacković obišla je više od 70 zemalja svijeta, bez sponzora. Magistra je pedagogije i portugalskog jezika, a u turizmu je aktivna od 2013. godine. Suorganizatorica je putničke konferencije Out of Office, osnivačica programa Putuj s lakoćom te autorica Vodiča za samostalnu organizaciju putovanja.