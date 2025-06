[FOTO] Dr. David William (THO) Zagrebu i Križevcima: “Hvala vam što ste izabrali nadu u ovim izazovnim vremenima!”

U ponedjeljak, 9. lipnja 2025. u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti “Šira” u Preradovićevoj 13 u Zagrebu, u organizaciji Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce” i partnera, održan je humanitarni događaj “Designed by Hope” koji je spojio likovnu umjetnost, dizajn, performans i glazbu, a sve s plemenitim ciljem pružanja podrške radu lokalne udruge “Tanzania Health Opportunities”, koja kroz edukacijske programe pruža medicinsku pomoć ruralnim zajednicama Tanzanije.

Tanzania Health Opportunities (THO) lokalna je udruga osnovana u istočnoafričkoj državi Tanzaniji 2020. godine, s misijom osnaživanja pojedinaca i zajednice u svim dijelovima društva za pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi i obrazovanju. THO surađuje s liječnicima, studentima medicine i posvećenim volonterima, lokalnim i međunarodnim, koji su strastveni u pružanju i stjecanju zdravstvenog obrazovanja, zdravstvenih usluga i služenju u hitnim humanitarnim situacijama unutar tanzanijskih zajednica.

Osnivač THO-a je dr. David William, koji je posjetiteljima zagrebačko-križevačke večeri “Designed by Hope” uputio u upečatljivu video-poruku, koju je započeo riječima:

– Za one koji me ne poznaju, moje ime je dr. William, doktor sam medicine ovdje u Tanzaniji i osnivač Tanzania Health Opportunities. Tijekom godina radio sam u urbanoj bolnici i ruralnim zajednicama gdje sam duboko spoznao kako nejednakosti u zdravstvu utječe na ljudske živote.

– U Tanzaniji oko 70% populacije živi u ruralnim područjima, što znači da se milijuni ljudi još uvijek bore za pristup zdravstvenoj skrbi zbog siromaštva, udaljenosti do zdravstvenih ustanova, manjka zdravstvene edukacije i jako uskraćenih resursa. Ovo nisu samo nedostaci u infrastrukturi, već u jednakosti i prilikama i upravo zato je THO ukoračio u ovu stvarnost, istaknuo je dr. William, napomenuvši kako vjeruju da je zdrava zajednica kamen temeljac za osobni i nacionalni razvoj.

Sjedište THO-a je u gradu Dar-es-Salaam, koji je s gotovo 2.7 milijuna stanovnika najveći grad u Tanzaniji, no ne i glavni grad – to je od 1996. godine Dodoma. Dar-es-Salaam se nalazi na obali Indijskog oceana, jedna je od najznačajnijih afričkih luka te industrijsko i kulturno središte čitave regije. Rješavanjem nedostataka u obrazovanju i zdravstvenom osoblju, THO ima za cilj izgraditi otpornu zajednicu, sposobnu spriječiti zarazne i nezarazne bolesti kao što su HIV/AIDS, hipertenzija i dijabetes.

– Tijekom prošle godine naš je terenski tim s volonterima obuhvatio preko tri tisuće pacijenata, proveli smo trijažu i edukaciju o virusu HIV-a, malariji i nezaraznim bolestima kao što su hipertenzija, dijabetes, rak vrata maternice i neuhranjenost kod djece mlađe od pet godina. Sve je ovo bilo moguće zbog ljudi poput vas, koji su donirali ne samo novac već i svoje srce, zaključio je svoje obraćanje hrvatskim donatorima dr. William.

U edukacijskom programu THO-a za studente zdravstvenih studija i mlade liječnike sudjelovat će i studentica medicine i stipendistica Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce” Ana Filipan, mlada Križevčanka koja je ujedno i inicijatorica čitavog humanitarnog događaja, odlaskom na stručno usavršavanje u ovu istočnoafričku državu već početkom kolovoza.

Na samom događaju “Designed for Hope” prikupljeno je 320 eura koje će Zaklada “Volim Križevce” uplatiti udruzi THO, zajedno s prilozima koji se prikupe do kraja lipnja na namjenski podračun Zaklade: HR8724020061500081346, opis plaćanja: THO.