Križevčanka Ana Filipan odlazi na misiju u Tanzaniju

Mlada Križevčanka Ana Filipan, studentica medicine o kojoj smo već pisali prigodom dobivanja rektorove nagrade, odlučila je kako će teoretsko i praktično znanje obogatiti humanim činom – odlaskom na misiju u Tanzaniju. Misiju će obavljati u organizaciji neprofitne organizacije Tanzania Health Opportunities (THO) koja kao osnovnu poruku ističe kako je zdravlje osnovno ljudsko pravo, a ne privilegija.

Za naš Portal, Ana je istaknula sreću što će obavljati misiju u ovoj afričkoj zemlji: “Iznimno sam sretna što sam prihvaćena na edukaciju Tanzania Health Opportunities. Smatram da je važno da akademski građani, pogotovo budući zdravstveni djelatnici, cjeloživotno usavršavaju svoje znanje i to ne samo teoretsko, nego i praktično. Veseli me učenje u međunarodnom timu sa studentima i mladim liječnicima iz cijeloga svijeta, potrudit ću se tu priliku iskoristiti maksimalno za razvoj svojih vještina dok pritom činim dobro.”. Osim toga, kao motivaciju spominje dug volonterski staž, brojna iskustva i poticaje “izvana”: “Oduvijek sam voljela gledati dokumentarce o prirodi, ljudima i svemiru. Tako sam kao dijete odgledala i “Dijete 31″, dokumentarac snimljen u kontekstu Marijinih obroka, koji objašnjava da svakih 31 sekundi od gladi umre jedno dijete u svijetu i ta me tema toliko potresla da se u meni probudila želja za promjenom. U srednjoj školi sam s prijateljima organizirala veliki humanitarni koncert za donacije Marijinim obrocima, na koji se odazvao jako velik broj ljudi i uključile sve škole u Križevcima. Rekla bih da je ovaj odlazak u Afriku i svojevrsni osobni uspjeh za mene u ovom kontekstu.”.

Ana je bivša stipendistica Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost Volim Križevce, volonterka od malih nogu – od organizacije kampova za djecu i pučke kuhinje, do Europskih snaga solidarnosti, čija je članica u pripravi. Aktivna je u raznim medicinskim interdisciplinarnim organizacijama, zbog čega često putuje Europom u sklopu provedbe i vođenja raznih aktivnosti. Misiju prvenstveno shvaća kao edukaciju, a valja spomenuti i da odlazak u Afriku financira samostalno, radom na studentskim poslovima.

Prije odlaska na misiju, Ana će organizirati i humanitarni događaj na kojemu će se prikupljati sredstva za zajednicu u koju odlazi učiti. Jedan od partnera će pritom biti Zaklada Volim Križevce, a događaj ćemo naknadno najaviti i na našem Portalu. Zahvaljujući toj inicijativi, Ana je dobila priliku stupiti u kontakt s voditeljem THO-a, doktorom Williamom Daudom. Dr. Daud opisuje kako je misija organizacije ojačati pristup zdravstvenoj skrbi i poboljšati dobrobit ranjivog stanovništva kroz medicinsku pomoć u zajednici, zdravstveno obrazovanje, bolničku podršku i osnaživanje ranjivog stanovništva. Osim toga, napominje kako je međunarodna suradnja temelj posla koji THO obavlja – blisko surađuju s međunarodnim volonterima i pripravnicima koji u programe unose nove perspektive, raznolika iskustva i obnovljenu energiju. Vjerujemo kako će baš takav učinak imati i rad naše sugrađanke.