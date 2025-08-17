Ana Filipan prva gošća Večeri znanosti, tehnologije i umjetnosti

U petak, 22. kolovoza, s početkom u 20 sati, u dvorištu Shenoa Bara održat će se prva tribina u sklopu Večeri znanosti, tehnologije i umjetnosti pod nazivom Put od Križevaca do Afrike: medicina, znanost i volontiranje. Gošća tribine je križevčanka Ana Filipan, studentica medicine i dugogodišnja volonterka. Tijekom razgovora, Ana će predstaviti istraživanja koja je provela u sklopu studija medicine, a posebno se ističe njezino istraživanje iskustva na rubu smrti nakon kardiopulmonalne reanimacije, u kontekstu kulturoloških razlika objavljeno u trećem izdanju časopisa Kozmologija.

Rezultate tog istraživanja predstavila je početkom godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, na seminaru u organizaciji Instituta za kozmologiju i filozofiju prirode. Riječ je o složenim psihičkim iskustvima doživljenim u trenutku kada mozak ostaje bez kisika, što otvara brojna pitanja i nedoumice kod tumačenja ovog fenomena. Jesu li takva iskustva halucinacije ili stvarno proživljena te kakvu ulogu imaju kulturološke razlike u njihovom tumačenju, samo su neka od pitanja o kojima ćemo razgovarati na tribini.

Uz temu istraživanja, Ana će govoriti i o svom skorom odlasku u Tanzaniju, gdje će u sklopu neprofitne organizacije Tanzania Health Opportunities (THO) sudjelovati u pružanju medicinske pomoći ruralnim zajednicama Tanzanije. Na tribini će podijeliti što ju je motiviralo na odlazak u Afriku, kako izgleda priprema za misiju i što očekuje od ovog jedinstvenog iskustva.

Kao bivša stipendistica Zaklade Volim Križevce i dugogodišnja volonterka, Ana će se osvrnuti i na vlastiti

angažman u zajednici te važnost volontiranja u osobnom i profesionalnom razvoju.

Tribinu organizira Zaklada za lokalni razvoj i solidarnost Volim Križevce, a moderira Ivana Dubravec, predsjednica zakladne uprave Zaklade. Tribina je dio projekta COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula, čiji je nositelj Astronomsko društvo Perzeidi Križevci i koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više informacija o projektu i Večerima može se naći na web sjedištu projekta: cosmic.kozmoloski-centar.hr.

Organizatori pozivaju građane da dođu na ovu tribinu, ali i iduće, kako bi u opuštenoj atmosferi diskutirali s gostima tribina, nešto novo čuli i naučili o zanimljivim temama iz znanosti, tehnologije i umjetnosti.

Vidimo se u petak, 22. kolovoza, u 20 sati u dvorištu Shenoa Bara!