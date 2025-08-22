Večeras Ana Filipan na Večeri znanosti, tehnologije i umjetnosti

Večeras u dvorištu Shenoa Bara s početkom u 20 sati održat će se prva tribina u sklopu Večeri znanosti, tehnologije i umjetnosti pod nazivom Put od Križevaca do Afrike: medicina, znanost i volontiranje. Gošća tribine je Križevčanka Ana Filipan, studentica medicine i dugogodišnja volonterka. Tijekom razgovora, Ana će predstaviti istraživanja koja je provela u sklopu studija medicine, a posebno se ističe njezino istraživanje iskustva na rubu smrti nakon kardiopulmonalne reanimacije, u kontekstu kulturoloških razlika objavljeno u trećem izdanju časopisa Kozmologija.

Uz temu istraživanja, Ana će govoriti i o svom skorom odlasku u Tanzaniju, gdje će u sklopu neprofitne organizacije Tanzania Health Opportunities (THO) sudjelovati u pružanju medicinske pomoći ruralnim zajednicama Tanzanije. Na tribini će podijeliti što ju je motiviralo na odlazak u Afriku, kako izgleda priprema za misiju i što očekuje od ovog jedinstvenog iskustva. Kao bivša stipendistica Zaklade Volim Križevce i dugogodišnja volonterka, Ana će se osvrnuti i na vlastiti angažman u zajednici te važnost volontiranja u osobnom i profesionalnom razvoju.

Tribinu organizira Zaklada za lokalni razvoj i solidarnost Volim Križevce, a moderira Ivana Dubravec, predsjednica zakladne uprave Zaklade. Tribina je dio projekta COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula, čiji je nositelj Astronomsko društvo Perzeidi Križevci i koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više informacija o projektu i Večerima može se naći na web sjedištu projekta: cosmic.kozmoloski-centar.hr.