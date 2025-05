Tomislav Katanović – gradonačelnik koji sluša građane

Zašto sam se ponovno aktivno uključio u politiku?

Zapravo, nikad nisam potpuno otišao. Kao građanin, uvijek sam pratio što se događa, a povremeno i surađivao s gradskim vijećnicima. Još krajem 2023. sve češće su mi počeli prilaziti prijatelji, sugrađani, pozivajući me da se aktivnije uključim. U tom času mi se to nije činilo kao realna opcija, ali navelo me da intenzivnije istražim i procijenim stvarno stanje i što kao građani možemo očekivati u narednom periodu.

Razočaran netransparentnošću i samovoljom vlasti te stagnacijom grada, u prosincu 2024. odlučio sam objaviti kandidaturu. Najavio sam da ću okupiti kvalitetan tim i pripremiti kvalitetan i ostvariv program. Vjerujem da je cijeli moj tim, na čelu sa mnom, pokazao da nikome od nas osobno politika ne treba. Svi imamo uspješne karijere i rezultate iza sebe. Ali isto tako, svima nama kao građanima je jasno da politika treba ljude, kakvi se nažalost danas teško odlučuju za ulazak u političku arenu, ljude koji ulaze s iskrenim motivima, integritetom i potrebnim znanjem. Imamo grad u kojem su prioriteti pomiješani, silan novac se razbacuje na kontroverzne projekte, a nedostaje kapaciteta za vrtiće, domova za starije i nemoćne, sela su zapostavljena, postojeći infrastrukturni kapaciteti za razvoj gospodarstva rasprodani su, a investicije u nova radna mjesta na kraju izostale.

Naš program je javno i detaljno objavljen na našoj stranici www.tomislavkatanovic.hr već dva mjeseca. Vidim da je nekim kandidatima već poslužio kao inspiracija, ali nije mi žao, jer svi želimo bolje Križevce. Razlike ionako neće biti u programima već u kvaliteti i iskustvu kandidata potrebnim da ih realiziraju, te prije svega njihovom osobnom integritetu.

Što konkretno želim riješiti?

Najveći problem Križevaca je demografija. Samo između 2 zadnja popisa stanovništva (u 2 protekla mandata) izgubili smo više od 2500 ljudi, više od 10 % populacije. Pola zbog negativnog prirodnog prirasta, a pola zbog iseljavanja! Ljudi koji su iselili, otišli su mahom iz naših sela jer jaz između infrastrukturnog i društvenog standarda života u našim selima u odnosu na grad godinama raste. Politika koja se vodila nije uvažavala potrebe građana, nije se slušalo građane. Trošilo se jako puno novca iz proračuna grada na projekte koji nisu prioritet već samo marketinška priča, a nisu se rješavali stvarni problemi ljudi i potrebe građana. Grad se vodio netransparentno, novac se trošio bez kontrole, diskrecijskim odlukama pojedinaca. U osam godina nije podnijeto niti jedno izvješće o radu mjesnih odbora i utrošku tih sredstava Gradskom vijeću. Mediji su se plaćali diskrecijskom odlukom gradonačelnika, bez jasnih kriterija, a građani zbog toga nisu imali objektivne informacije. O tome je u Križevcima govorio čak i predsjednik Hrvatskog novinarskog društva.

Imao sam nekoliko sastanaka s križevačkim poduzetnicima. Iznenadilo me kad su i oni naveli nedostatak vrtićkih kapaciteta kao jedan od svojih glavnih problema u potrazi za radnom snagom. U gradu koji demografski odumire, 140 djece čeka na mjesto u vrtiću. To je nedopustivo! Polovica je mjeseca svibnja, 2 tjedna do kupališne sezone, a križevačka djeca nemaju bazen. Mnogi si nažalost danas ne mogu priuštiti odlazak na more, ali onima koji to mogu, koji su o tome trebali voditi računa, to očito nije bilo prioritetno. Gradili su biciklističke magistrale i zatvorili grad. Lista je duga, mogao bih još dugo nabrajati.

Što građani od mene mogu očekivati?

Posljednjih mjeseci okupljao sam ljude, gradio kvalitetan tim, održao puno sastanaka s mještanima naših sela i našim sugrađanima kako bih prikupio informacije i s timom pripremio kvalitetan i ostvariv program. Naš program je konkretan i orijentiran prema ljudima.

Za obitelji, povećat ćemo naknadu za novorođenčad na 500 eura, uvesti program stambenog zbrinjavanja za mlade obitelji, uvest ćemo mjesečnu potporu od 250 eura za roditelje ili bake i djedove koji čuvaju djecu kod kuće, besplatne radne bilježnice. Smanjit ćemo komunalni doprinos za prvu nekretninu i omogućiti besplatnu komunalnu naknadu prvih pet godina. Obitelji s dvoje i više djece imat će niže troškove priključaka na komunalnu infrastrukturu. Za mlade, osim programa stambenog zbrinjavanja mladih, pružit ćemo prostor i podršku za razvoj i realizaciju poduzetničkih ideja mladih. Kroz bolju informiranost i participaciju, uključiti ih u kreiranje lokalnih politika, sufinancirati odlaske na konferencije i natjecanja, dodatne obrazovne programe te sufinancirati njihove sportske i kulturno-umjetničke aktivnosti. Za umirovljenike, osigurati izgradnju i proširenje priuštivih domova za starije i nemoćne, povećati iznose božićnica i uskrsnica za umirovljenike slabijeg imovinskog stanja, financirati aktivnosti i radionice koje će za umirovljenike biti besplatne: kroz organizaciju dnevnih boravaka, sufinancirati programe za aktiviranje umirovljenika u lokalnoj zajednici (izleti, druženja), sistematske preglede, te mobilne zdravstvene timove. Čuvat ćemo dignitet domovinskog rata financiranjem obilježavanja značajnijih datuma i državnih blagdana te sufinanciranjem projekata edukacije mladih o Domovinskom ratu, a hrvatskim braniteljima financirat ćemo program prekvalifikacija za nezaposlene i pomoći u zapošljavanju, osigurati pomoć u stambenom zbrinjavanju branitelja i za njih osigurati besplatan parking na području grada. Najveći projekt za hrvatske branitelje u Križevcima tek je pred nama.

Našim sugrađanima, osobama s invaliditetom, olakšat ćemo pristup i kretanje te podići kvalitetu života daljnjom prilagodbom objekata i prostora na području grada, povećanjem broja parkirnih mjesta za osobe sa invaliditetom, organizacijom i izgradnjom stambenih jedinica za organizirano stanovanje osoba sa invaliditetom, organiziranim prijevozom za osobe sa invaliditetom (specijalizirana vozila) te izradom Strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba sa invaliditetom. Ovo je samo mali dio mjera iz našeg programa koji smo podijelili na tri ključna stupa razvoja: DEMOGRAFSKU OBNOVU I DRUŠTVO, kroz aktivnu pronatalitetnu politiku, stambeno zbrinjavanje mladih obitelji i brigu o svim društvenim skupinama; GOSPODARSKI RAZVOJ I PODUZETNIŠTVO, kroz razvoj gospodarske infrastrukture, potpore poduzetništvu i razvoju lokalnog gospodarstva i poljoprivrede; te podizanje KVALITETE ŽIVOTA kroz unapređenje komunalne i društvene infrastrukture te društvenih sadržaja.

Nismo išli na velika i neostvariva obećanja, već ono što je realno ostvarivo u mandatu od 4 godine. Kompletan program, sa detaljnim opisom svih mjera, dostupan je na www.tomislavkatanovic.hr

Zašto sam pravi izbor za gradonačelnika Križevaca?

Sedamnaest godina gradio sam se postupno i sistematski za tu ulogu, ne samo kroz 10 godina u Gradskome vijeću i ulogu zamjenika gradonačelnika (4 godine), već i brojnim dodatnim edukacijama poput Državne škole za javnu upravu, edukacije za javnu nabavu, edukacija iz upravljanja projektima i brojnim drugim. Karijeru sam djelomično proveo u javnom sektoru, a većim dijelom u realnom sektoru, od malih tvrtki do rukovodećih funkcija u multinacionalnim kompanijama (posljednjih osam godina). Ali puno bitniji od mene je naš tim. Iako je u politici česta pojava da si pojedinci pripisuju sve zasluge, uspjeh, kao i svugdje drugdje, dolazi isključivo iz timskog rada!

Tko su ljudi u mojem timu? Okupiti veliki broj kvalitetnih i uspješnih pojedinaca i uvjeriti ih da se uključe u politiku, pa na taj način i izlože javnosti, bilo je izazovno i tome sam posvetio najviše vremena u ovoj kampanji. Trenutno brojimo više od 80 članova tima i sa svakim sam pojedinačno podijelio viziju i misiju kojom se vodimo kako bi svatko od njih znao tko sam ja, naš tim i naš zajednički cilj. Taj snažan tim velikih ljudi čine volonteri, ljudi različitih profesija, dobi i mjesta stanovanja, radnici, poljoprivrednici, profesori, doktori, umjetnici, komunikatori, poduzetnici, sportaši, muškarci i žene. Ponosni smo što našu listu više od 50 posto čine žene. Uz mene su ljudi koji znaju rješavati konkretne probleme i to već godinama rade u našim Križevcima.

Kako smo vodili kampanju?

Cijelu kampanju odradili smo sami, bez skupih agencija, profesionalnih komunikatora i influencera, s vrlo malo potrošenog novca (gotovo u cijelosti vlastitog), bez profesionalaca, ali s velikim srcem i iskrenim motivima. Uvjeren sam da su naši sugrađani to već prepoznali i raduje nas podrška koji su nam do sad iskazali najvećim skupom na trgu prilikom predstavljanja našeg programa te daleko najvećim brojem prikupljenih potpisa podrške za kandidature. Još jednom od srca zahvaljujemo na tome! Ali pravi posao je tek pred nama.

Drage Križevčanke i Križevčani,

u nedjelju 18. svibnja vi odlučujete kakve Križevce želite – izađite na izbore, pozivam vas da mi pomognete kako bismo zajedno izgradili grad u kojem svi možemo imati dostojanstven i kvalitetan život. Ako želite bolje Križevce, Križevce u kojima vas gradonačelnik sluša – svojim glasom pošaljete snažnu poruku #ZaBoljeKriževce.