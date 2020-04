40 novih slučajeva, umro muškarac srednje dobi koji nije imao ozbiljne bolesti

Nacionalni stožer civilne zaštite u 14 je sati izvijestio o novom stanju što se zaraze koronavirusom tiče u Hrvatskoj.

“Imamo još 40 zaraženih, što nas dovodi do brojke od ukupno 1222 oboljelih. Dosad je obavljeno ukupno 11464 testiranja: 617 u posljednja 24 sata. 372 osobe su hospitalizirane. Nažalost, imamo i preminulog pacijenta, muškarca srednje životne dobi koji ranije nije bio bolestan”, rekao je ministar Vili Beroš na početku konferencije.

“Mi smo ponosni na sve koji se drže naših uputa. Tako prije svega štitite druge oko sebe. Iako je naša linija linerna, ne smije biti mjesta za opuštanje”, dodao je Beroš.

Ministar Davor Božinović dao je apel o e-propusnicama.

“Izdano ih je 556.221, a odbijeno je preko 16 tisuća. Zbog velikog broja zahtjeva zamoljeni smo da apeliramo na sve one s do 250 zaposlenih, da to sami učine. Svjesni smo opterećenja pa ponavljamo da poslodavci koji nisu bili u mogućnosti, vrijedit će ranije izdane propusnice do srijede”, rekao je.

Jučer smo imali slučaj da je jedan svećenik pozvao vjernike da dođu na misu iako su preporuke da se to ne čini.

“Ja mogu zahvaliti biskupima koji su dali jasne upute. Mislim da pozivanje vjernika unatoč svim sugestijama nije dobro, prije svega za zdravlje. Policija kad ima, dojavu apelira, ukazuje i nadam se da će poruke o tome da se ne poziva vjernike na okupljanje doći do svih svećenika”, komentirao je Božinović.