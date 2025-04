Renata Husinec zaslužila nagradu za životno djelo grada kojemu je toliko posvetila

Nagradu za životno djelo će, danas na svečanoj sjednici u povodu Dana grada, dobiti Križevčanka Renata Husinec, umirovljena profesorica engleskoga i francuskoga jezika, a za to najviše gradsko priznanje predložilo ju je Veleučilište u Križevcima u kojem je provela više od 30 godina prvo kao predavačica, zatim prodekanica za nastavu i studente te koordinatorica za međunarodnu suradnju.

Kolege o njoj kažu da doprinos razvoju Veleučilišta premašuje funkcije koje je tamo obavljala – od stipendija za mobilnost studenata i nastavnika, organizacije posjeta gostujućih profesora iz inozemstva kojima je predstavljala Križevce i našu bogatu povijesno-kulturnu i prirodnu baštinu. Priču o Veleučilištu, Križevcima i Hrvatskoj širila je i surađujući s mnoštvom europskih visokoškolskih ustanova koje je posjećivala sa svojim kolegama nastavnicima i studentima, predstavljala svoju ustanovu i grad na konferencijama u Austriji, Belgiji, danskoj, Francuskoj, Finskoj, Italiji, Nizozemskoj, Velikoj Britaniji…

Pisala je i još piše knjige, kao autorica ili koautorica, a područje interesa su joj uvijek ljudi i institucije iz bogate povijesti Križevaca. Podsjetimo samo na knjige o Gimnaziji, o Hrvatskom pjevačkom društvu “Kalnik”, Gospodarskom i šumarskom učilištu, održivom razvoju (još prije 25 godina!), križevačkim književnicima, svetom Marku Križevčaninu i tako dalje. “Gdje god se pipne, otkriva se prava veličina ovog grada“, rekla nam je profesorica Husinec spomenuvši, onako “iz rukava”, desetak slavnih Križevčanki i Križevčana čije priče tek treba ispričati.

Osim toga, na prijelazu stoljeća je bila i dogradonačelnica, zatim gradska vijećnica i članica županijske skupštine u tri mandata. Pokrenula je osnivanje područnog ureda Hrvatskoga državnog arhiva (koji se više ne spominje) i Zavoda za znanstveno istraživački i umjetnički rad HAZU.

Osim profesionalne karijere, Križevčani je znaju po neumornom angažmanu u Ogranku Matice hrvatske u Križevcima koji vodi već trideset godina. Za to vrijeme Ogranak je objavio 73 knjige, kalendara i kataloga izložbi, postavio ploče znamenitim Križevčanima Franu Gundrumu, Ljudevitu Vukotinoviću, Antunu Nemčiću, Dragi Grdeniću, predstavljao se u zemlji i svijetu. Matica hrvatska nagradila ju je nedavno najvišim priznanjem, Zaslužnicom Matice hrvatske za doprinos očuvanju hrvatskog identiteta.

Ova nagrada koju će od Grada danas dobiti za životno djelo, nije prva, ali vrlo joj je važna.

“Naravno da mi imponira što su drugi prepoznali značajan doprinos otkrivanju važnih ljudi i tema iz naše križevačke povijesti, ali stvara mi obavezu da moram još više raditi i tjera me da budem podstrek drugima da nastave istraživati Križevce“, objašnjava profesorica Husinec. Važno je, kaže, podsjetiti one koji su zaboravili i naučiti one koji nisu znali, da se Križevci i Križevčani pojavljuju u važnim djelima od umjetnosti do znanosti, pridonijeli su razvoju poljoprivrede, šumarstva i gospodarstva, neizmjeran trag ostavili su križevački liječnici, književnici, slikari, novinari, profesori – tema za nova istraživanja i nove priče ima više nego dovoljno.