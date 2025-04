Kešer u izbore bez podrške stranke, prozvao predsjednika SDP-a: Kao Poncije Pilat pereš ruke pred nepravdom

Ispred zapuštenog doma u Karanama, Mladen Kešer je jučer napokon potvrdio višemjesečna nagađanja i najavio da će se kandidirati za gradonačelnika Križevaca na lokalnim izborima u svibnju. Lokaciju za službenu objavu svog “dolaska” iz sela u grad izabrao je namjerno, nakon što je u posljednja dva mjeseca obišao svih 59 prigradskih naselja, od Apatovca, preko Poljane Križevačke, do Carevdara i Velikog Ravna, sve ulice, svaku crkvu i kapelicu, svaki dom kulture i, kako kaže, svugdje vidio isto “… zapuštenost, zaborav i zanemarivanje”.

“Kada vlast u osam godina potroši pola milijarde eura, a ništa se konkretno ne vidi, to nije samo razlog za smjenu na izborima. To je razlog za odgovornost pred zakonom. To je razlog za zatvor!“, optužio je Kešer trenutačnu gradsku vlast i na tome nije stao. Tvrdi da su Križevcima vladali potkapacitirani političari koje krivi za društveni, gospodarski i moralni krah grada.

“Križevcima vladaju, i žele vladati, političari koji su spremni prodati komunalne i prirodne resurse – našu vodu, našu budućnost – samo da sačuvaju svoju fotelju“, poručio je uz najavu da će u kampanji biti oštar i bez dlake na jeziku.

U kampanju, koja traje već mjesecima, skočio je s pozicije općinskog načelnika Kalnika i samom činjenicom da je promijenio mjesto prebivališta u Križevce, prestala je njegova funkcija na Kalniku. Nedugo nakon Kešerove službene objave kandidature, križevački SDP, koji na ovim lokalnim izborima nema kandidata za gradonačelnika već podržava nezavisnog Seleša, na društvenoj mreži je objavio “oproštaj” od svog člana, uz riječi da su na to “… dugo čekali, ali smo napokon dočekali. Trebalo je to i ranije, ali sada su istinske članice i članovi SDP-a odahnuli. SDP je napokon oslobođen“.

Mladen Kešer jutros je još bio član SDP-a, formalno ga iz stranke nitko nije izbacio, a sam je neće napustiti, potvrdio nam je. Stranka ga je, podsjetimo, prije četiri godine kandidirala za župana, uz podršku SDP-a je više puta dobivao izbore na Kalniku, a lani se kandidirao i za predsjednika SDP-a. Uputio je otvoreno pismo predsjedniku SDP-a Siniši Hajdašu Dončiću i prozvao ga da šutke gleda nepravdu i izdaju građana Križevaca. “Grad je važniji od stranke. Građani su važniji od funkcija. Istina je važnija od tvoje šutnje“, poručio je Kešer Hajdaš Dončiću i prozvao ga da kao Poncije Pilat pere ruke pred nepravdom pa ga povijest pamti kao onoga koji je izdao istinu.