Savjeti mladih Križevaca, Opatije i Rijeke potpisali sporazum o suradnji

Predsjednici Savjeta mladih Grada Križevaca, Opatije i Rijeke potpisali su jučer tripartitni Sporazum o prijateljstvu i suradnji s ciljem promicanja suradnje u pitanjima od važnosti za mlade. Riječ je o prvom takvom Sporazumu u Hrvatskoj, a njegovo potpisivanje podržali su gradonačelnici Opatije Fernando Kirigin, Rijeke Marko Filipović i Križevaca Mario Rajn.



“Križevci su na putu da postanu grad za mlade, koji naši partneri od danas, već imaju. Željni smo i voljni preuzeti pozitivna iskustva i naravno prenijeti naša iskustva. Današnje potpisivanje Sporazuma na inicijativu naših mladih i spremnost da to potpišu, znak je da smo na dobrom putu“, rekao je Rajn.

“U Opatiji su mladi sugrađani uključeni u javni i politički život kroz sve dosadašnje sazive Savjeta mladih. No, neka od ključnih pitanja za boljitak mladih u Hrvatskoj pitanja su državnog nivoa, od stanogradnje do zapošljavanja“, rekao je opatijski gradonačelnik Kirigin, a njegov riječki kolega pozdravio je potpisivanje prvog ovakvog dokumenta u Hrvatskoj.

“Drago mi je da se potpisivanje događa u 2022. godini, Europskoj godini mladih“, rekao je Filipović.

Sporazum su potpisali predsjednik Savjeta mladih Grada Križevaca Antonio Sirovec, predsjednik Savjeta mladih Grada Rijeke Biagio Mazzone i predsjednik Savjeta mladih Grada Opatije Niko Zeoli koji je, uime potpisnika, zahvalio na potpori.

“Nadam se da će potpisivanje ovog sporazuma potaknuti i ostale mlade da se udruže“,

U radnom dijelu događanja prezentirani su primjeri dobre prakse pa je tako predsjednik Savjeta mladih Grada Križevaca predstavio primjer održavanja svoje hibridne sjednice Savjeta i hackaton, Udruga Žmergo iz Opatije predstavila je projekt ŽLICA – Žmergov lokalni info centar za mlade, a Grad Rijeka svoj online portal svejeok!.

Ovim Sporazumom, mladi će razmijeniti iskustva i znanja u područjima od važnosti za mlade, doprinijeti razvitku politika za mlade te intenzivnijem povezivanju triju gradova. Formirali su i zajedničku radnu skupinu koja će svake godine određivati program konkretnih aktivnosti te osiguravati temelje za njihovo provođenje. Članovi radne skupine su za Križevce Antonio Sirovec i Marko Martinčević , za Opatiju Kristian Tončić i Ena Knežević Tončinić, te Biago Mazzone, Toma Jelušić i Valentino Klarić iz Rijeke. Potpisivanju Sporazuma prisustvovao je i zamjenik gradonačelnika Danijel Šaško te pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel sa suradnicima.