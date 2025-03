[FOTO] Učenici pokazali znanje o prvoj pomoći, ali i o timskom duhu i solidarnosti

Ekipe OŠ Kalnik i Srednja gospodarska škola Križevci osvojile su prva mjesta na natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa u subotu u Srednjoj školi “Ivan Seljanec”. Oni su, u konkurenciji šest osnovnih i tri srednje škole, pokazali najviše znanja o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Hrvatskom Crvenom križu, međunarodnom humanitarnom pravu, ljudskim pravima i pravu djeteta, te pokazali vještine i znanje u pružanju prve pomoći. Natjecali su se u dvije kategorije i to: ekipe podmlatka od 11 do 14 godina, odnosno do završetka osnovne škole i ekipe mladeži od 15 do 18 godina starosti, odnosno do završetka srednje škole. Zahvaljujući tom plasmanu, izborili su pravo natjecanja na međužupanijskoj razini, u travnju u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Natjecanje se istovremeno održavalo u cijeloj Hrvatskoj, a odazvale su sve osnovne i srednje škole s križevačkog područja i iz općina Sv. Petar Orehovec, Gornja Rijeka, Kalnik i Sv. Ivan Žabno, što su pohvalile predsjednica Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije Đurđica Trbus i ravnateljica GDCK Križevci Antonija Pukec. Naglasile su da ovakvo natjecanje ne samo da ih uči osnovama prve pomoći kao jedne od životnih vještina koju bismo svi trebali savladati, već ih uči i timskom duhu i solidarnosti.

Osim pisane provjere, učenici su uspješno “sanirali” i “zbrinuli” sve ozlijede i rane koje su uvjerljivo izradili volonteri GDCK Križevci.