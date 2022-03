Otvorena izložba gimnazijalke Nicole Jakopic

Mlada križevačka umjetnica Nicole Jakopic sinoć je na otvorenju izložbe “Amicus certus” u društvenom centru Future Hub Križevci prvi puta svoje radove pokazala javnosti. Ova učenica trećeg razreda Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkog otkrila je da crta od malih nogu, ali ozbiljnije se tome posvetila u srednjoj školi. Bavi se digitalnim crtanjem na iPad-u kojeg je kupila vlastitom ušteđevinom, a inspiracija su joj računalne igre.

Njen rad predstavio je dizajner računalnih igara Ivan Ivanović, inače arhitekt i svestrani umjetnik. “Nestale su granice između klasične i digitalne umjetnosti, jednako kao i jasne granice između filma, dizajna, likovnih umjetnosti, gaminga… Nicole želim puno uspjeha u daljnjem radu i istraživanju svijeta digitalne umjetnosti“, rekao je Ivanović na otvorenju izložbe.

Izložba “Amicus certus” organizirana je uz podršku udruge P.O.I.N.T., a bit će otvorena do 9. ožujka u društvenom centru Future Hub Križevci na Trgu svetog Florijana 16 i to u terminima od ponedjeljka do petka od 10 do 16 sati.