Svjetski dan dijabetesa uz mjerenje krvnog tlaka i razine šećera u krvi

Klub dijabetičara Križevci pri Gradskom društvu Crvenog križa Križevci obilježava danas, 14. studenog, Svjetski dan dijabetesa (šećerne bolesti), kao dio najveće svjetske kampanje podizanja svijesti o ovoj kroničnoj bolesti koja spada među tri najsmrtonosnije bolesti u Hrvatskoj, uz ishemičnu bolest srca te hipertenziju (visoki tlak).

Tom prigodom se u prostorijama Turističkog informativnog centra u Križevcima organizira mjerenje krvnog tlaka i razine šećera u krvi, u vremenu od 9 do 11 sati. Organizatori pozivaju zainteresirane da se pridruže ovoj akciji i upoznaju s aktivnostima Kluba dijabetičara Križevci.

Svjetski dan dijabetesa obilježava se svake godine 14. studenog, koji je postao službeni dan Ujedinjenih naroda 2006. godine, i to na rođendan Sir Fredericka Bantinga, suotkrivača inzulina 1922. uz Charlesa Besta. Dijabetes se može liječiti, a njegove posljedice mogu se izbjeći ili odložiti pravilnom prehranom, fizičkom aktivnošću, uzimanjem lijekova te redovitim pregledima kojima se mogu otkriti, a potom i liječiti komplikacije dijabetesa.

Gradsko društvo Crvenog križa Križevci osnovalo je Klub dijabetičara Križevci 2016. godine, a klub broji dvadesetak članova. U suradnji s bološkom grupom Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci, koju vodi profesorica Gordana Pintarić Kovač, redovito provodi mjerenje tlaka i šećera u krvi te s profesoricom Magdalenom Markešić provodi tjelovježbu prilagođenu dijabetičarima.