Pub inKVIZicija ima nove kraljeve – pobjednici njenog 14. izdanja su ‘Kraljevi lavova’ iz Bjelovara

InKVIZicija ima nove kraljeve, nakon dvije uzastopne pobjede “Kluba 247”, 14. izdanje najpopularnijega križevačkog kviza znanja stvorilo je nove prvake, i to “Kraljeve lavova”. Tim koji čine Darko Laklija, Ivan Svalina, Antonio Šnajder i Ivor Vidaković, dolazi iz Bjelovara i ovo mu je drugi nastup u Križevcima nakon uskrsnog debija i osvajanja drugoga mjesta. Znanje, informiranost, pa i sreća ovaj su put ispremiješali pozicije pa su bjelovarski “Kraljevi” preskočili četverostruke prvake Klubaše i okitili se naslovom najboljih kviznalaca.

Titula im je donijela i slasnu nagradu, svaki Bjelovarčanin u grad poznat po sirevima odnosi po dobar komad od 850 grama sira gaude, proizvod Srednje gospodarske škole Križevci, vrijednog benefaktora i sponzora 14. Pub inKVIZicije.

Odpočetka kvizanja Bjelovarčani su ostvarili bodovnu prednost koja se do finiša još malo povećala u odnosu na “Klub 247”, kojemu je pripala druga nagrada, butelje vina graševina, sponzora OPG Bužić iz Križevaca.

Bitka za treću poziciju bila je gusta i već nakon prvoga poluvremena četiri tima su ravnopravno konkurirala za nagradu čokolaterije Hedona, a nakon što su i u finalu sva četiri imala isti broj bodova, pristupilo se pripetavanju u kojem je najprecizniji odgovor dao tim “Albert”, osvojivši besplatna pića u Choco baru čokolaterije Hedona u Križevcima.

Prema statistikama inKVIzitorske autorske braće, ovaj je susret po učinkovitosti i postotku točnih odgovora možda bio i najslabiji, što upućuje na zaključak da su i pitanja bila teža. Prema ocjeni dijela sudionika pa i onih iz redova osvajača nagrada, ona i jesu bila (nešto) zahtjevnija.

No, takvi komentari ne znače da će inKVIZitori ubuduće biti popustljiviji i blaži i provoditi “light” varijante.

Naprotiv, za sljedeće kolo, jubilarno 15., koje je u subotu 26. svibnja u Klubu kulture, najavljuju još vrućih i delikatnih upita i propitivanja, ne kako bi ikoga kažnjavali, već kako bi većinu ponečem naučili, s ciljem da se svi ugodno razonode.

Dotad napominju: treba imati na umu kako će opet veliku ulogu u odgonetavanju imati i – asocijativnost i igra riječi i znanja. Pamet u glavu!