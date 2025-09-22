Nove STEM radionice za vrtićance i školarce

Nova školska godina donosi i nove prilike za istraživanje i učenje u novom ciklusu STEM radionica Gradskog društva Crvenog križa Križevci u sklopu projekta „Gradimo budućnost sa STEM-om“.

Djeca vrtićke i osnovnoškolske dobi moći će istraživati svijet znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike kroz zabavne, interaktivne i edukativne aktivnosti. Radionice su osmišljene kako bi potaknule znatiželju, razvile logičko razmišljanje i poticale kreativnost – sjajan način da se početak školske godine obogati novim znanjima i iskustvima.

“Pozivamo djecu i roditelje da nam se pridruže i zajedno provedemo jesen na pametan, zabavan i inspirativan način”, poručuju iz GDCK Križevci.

Detaljan kalendar događanja, s lokacijama i terminima radionica, dostupan je i na Facebook profilu Gradskog društva Crvenog križa Križevci.