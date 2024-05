U petak završetak sezone Gostionske Pitalice

Za trinaesti susret, pub kviz Gostionska Pitalica isprazniti će svoju zalihu pripremljenih zadataka pa će u petak, 31. svibnja, za završetak sezone “ispucati” čak 102 pitanja. To je možda prilika za natjecatelje koji u cijeloj sezoni još nisu bili na postolju da pokažu što znaju, a možda je i zamka jer za ovakvu “dugu trku” treba kondicije, treninga pa i kvizaškog iskustva. Budući da se neke ekipe pripremaju i bruse na pobjedu već danima (ako ne i otkad je sezona počela), organizator Tomislav Tkalec i ovaj put im nudi pomoć.

“Mogu reći da će biti i sporta i glazbe – “indie” glazba u “Maniji”, rock u “Legendama”, a s obzirom na to da smo imali deficit sporta tijekom sezone, nadoknadit ćemo i to područje u posebnoj rubrici Sportski dodatak“, otkrio nam je. Vremena za trening i razradu taktike još je malo, no Od prošle jeseni križevački su se ljubitelji pub kvizova redovito nadmetali u znanju u klubu Latino, a tamo će svečano ispratiti sezonu i ovaj petak u 20 sati. Ekipe se prijavljuju uobičajenim kanalima elektronskom poštom ili na društvenim mrežama.