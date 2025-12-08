[FOTO] Tim “Albert” osvojio 2. humanitarni pub kviz Zaklade “Volim Križevce”

U petak, 5. prosinca 2025. u ugodnom prostoru na 1. katu Caffe bara “Bull 23” održano je 2. izdanje humanitarnog mix kviza, u organizaciji Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost “Volim Križevce”. Sedam timova uživalo je u gotovo dva i pol sata igre pitanja i odgovora, pogađanja i asocijacija, a osmi tim pružio je podršku iz publike uplativši donaciju u iznosu kotizacije. Za stipendiranje učenika Križevaca prikupljeno je ukupno 200 eura.

Dobro uigrani voditeljski duo Valentino Tukša i Dino Horvat pripremili su pet raznolikih i zanimljivih rubrika, za koje su igrači kasnije imali samo riječi hvale, a timovi su mogli osvojiti maksimalno 80 bodova. Najbolji rezultat sa 65 bodova postigao je i prvo mjesto osvojio tim “Albert” u sastavu: Jelka Vukobratović, Krešimir Prevarić, Igor Kudeljnjak, Branka Špoljar, Viktor Prevarić.

Drugi sa 62 boda bio je tim “Mi smo ovdje zbog cuge” u sastavu: Sabina H. Omerović, Nikolina Rukavina Šojat, Domagoj Šojat, Matija Balić, Ivan Kovačec. Treći s tek bodom manje bio je tim “Valendino Dukši” u sastavu: Dražen Erhatić, Darijan Mrnjavčić, Ratko Matić, Danijel Topljak, Martin Topljak.

Četvrto mjesto sa 60 bodova osvojio je tim “Fritule”, peto mjesto s 58 bodova tim “Ctrl+Alt+Vaccinate”, šesto mjesto s 48 bodova tim “Darko” te sedmo mjesto s bodom manje tim “Rough Touch”. Predzadnji tim od voditeljskog je dvojca nagrađen rundom bezalkoholnih pića, a posljednji je osvojio utješnu nagradu. Nagrade je dodijelila i svima zahvalila na podršci predsjednica Zakladne uprave Ivana Dubravec.

Iz Zaklade “Volim Križevce” najsrdačnije zahvaljuju sponzorima ovog izdanja humanitarnog kviza, prije svega Caffe baru “Bull 23”, zatim Kinu Križevci i Pučkom otvorenom učilištu Križevci, Klubu kulture i Udruzi K.V.A.R.K. te Destileriji Babić Križevci. Za sljedeću godinu planiraju više izdanja ovakvih kvizova.