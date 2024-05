Peruanska suvremena umjetnica izlaže u Križevcima

Peruanska suvremena umjetnica Eliana Otta otvorila je proteklog tjedna izložbu u Likovnoj galeriji Gradskoga muzeja u Križevcima i križevačkoj publici pokazala svoje radove inspirirane prirodom. Ključni motiv i nositelj izložbe je kamen, kao pokretač i okidač za umjetničko istraživanje i potreba za povratkom korijenima, napisala je u predgovoru ravnateljica muzeja Tea Hatadi. Otta je magistrirala umjetnost na papinskom katoličkom sveučilištu u Limi i doktorirala u Beču, predavala je i radila sa studentima, a na skupnim izložbama i zajedničkim projektima surađivala s mnogim umjetnicima. Dosad je imala pet samostalnih, a ova križevačka izložba, šesta, prva je njena u Europi.

Izložba Eliane Otta pod nazivom Senzibilna bića otvorena je do 22. svibnja i može se razgledati od ponedjeljka do petka od 10 do 13 i 18 do 20 sati, te subotom od 10 do 12. Realizacija izložbe sufinancirana je sredstvima Ministarstva kulture i medija, Koprivničko-križevačke županije i Grada Križevaca.