Križevčani dočekuju Dugoselce

Nogometna “groznica” u Križevcima ne jenjava. Kako i bi, kada Kraljevi sjevera izvrsno igraju u SuperSport 2. ligi i vode na ljestvici. Križevčani u subotu u 15 sati dočekuju Dugoselce, momčad koja je deseta u ligi s 24 boda, dvostruko manje od našeg sastava. U prvom dijelu prvenstva odigrali su neodlučeno 2:2. Utakmica se igra u ranijem terminu zbog izravnog prijenosa na Sportskoj televiziji, prvog prijenosa nogometne utakmice s Gradskog stadiona u Križevcima na državnoj razini. No, ljepše je Kraljeve sjevera podržati uživo, kako su to njihovi drukeri činili i do sada. Prognostičari najavljuju topao, sunčan dan, savršen za nogometni ugođaj i podršku križevačkim plavim dečkima.