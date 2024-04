Grad kupuje šator za 40 tisuća eura

Za 40 tisuća eura Grad Križevci namjerava kupiti šator i koristit će ga kao skladište, potvrdio nam je to ured gradonačelnika. Prema objavi na elektroničkom oglasniku javne nabave, traže industrijski šator koji mora biti širok 15 i dug od 20 do 25 metara, visok tri i pol do četiri metra s troja klizna vrata od lima.

Osim toga, šator mora izdržati teret od najmanje sto kilograma snijega po kvadratnom metru, kao i udare vjetra od 110 km/h. Cerada mora biti vatrootporna i bijela, a stranice fiksirane klinovima određene dužine. Od ponuđača se traži da šator i montira i to u Gundulićevoj ulici na podlozi koju će naručitelj, Grad Križevci, asfaltirati, no navedeno je također da šator treba imati mogućnost naknadne montaže, demontaže ili nadogradnje.

“Industrijski šator nabavit će se kako bi se sve stvari koje se koriste za gradske manifestacije, a trenutno su razmještene na nekoliko lokacija po gradu, mogle smjestiti na jedno mjesto i tako biti pohranjene. Šator nije namijenjen za druge svrhe“, objašnjavaju gradske službe odgovarajući na pitanje što će Gradu šator i tko će ga i za što koristiti.

Grad, inače, već posjeduje jedan šator koji se koristi za veće gradske manifestacije, a nabavljen je europskim novcem u sklopu jednog od europskih projekta.