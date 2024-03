Tko će iz Križevaca na izborne liste?

Traju intenzivni razgovori i pregovori o imenima i pozicijama na listama uoči izbora za Hrvatski sabor, a na njima bi se mogla naći i imena nekih Križevčana. Da bi mogao biti kandidat na HDZ-ovoj listi u 2. izbornoj jedinici, već je potvrdio župan Darko Koren, predsjednik MREŽE Nezavisnih lista koja u županiji nekoliko mandata koalira s HDZ-om. “Neophodno je mijenjati i resetirati brojne zakone koji bi ubrzali razvoj županija, gradova i općina, a to je moguće samo ako ste dio vladajuće strukture“, rekao je Koren Hini početkom tjedna.

S HDZ-om pregovara i HDS, također njihov dugogodišnji partner, a u pregovaračkom timu je bivši gradonačelnik i saborski zastupnik iz Križevaca Branko Hrg. “Mogu potvrditi da razgovori traju i da će HDS sigurno ostati parlamentarna stranka. Konkretna imena i pozicije još nismo precizirali“, otkrio nam je Hrg, no nije potvrdio je li i njegovo ime među mogućim kandidatima za drugu izbornu jedinicu.

Hoće li se na HDZ-ovoj listi koju u našoj izbornoj jedinici nosi Gordan Jandroković naći koji Križevčanin iz HDZ-a – predsjednik gradskog ogranka te stranke Mato Devčić nije znao odgovoriti. “Nemam nikakve informacije ni naznake da bih bio na listi, kao ni za druge članove stranke iz Križevaca“, rekao nam je Devčić.

Županijski odbor SDP-a predložio je 17 kandidata za liste u 2. i 4. izbornoj jedinici, budući da prema novoj podjeli Koprivnica i Križevci više nisu u istoj. Listu SDP-ove koalicije u drugoj izbornoj jedinici predvodit će Boris Lalovac i za nju je predloženo pet imena iz Križevaca. “Konačne odluke još nisu donesene, no mogu potvrditi da smo predloženi Antonio Sirovec, Marija Vukobratović, Tea Ščetarić Jasek, Mladen Kešer i ja“, rekao je predsjednik GO SDP-a Dejan Pernjak. Na kojim pozicijama bi se trebali naći i hoće li tko od njih biti na konačnoj listi, još nije dogovoreno. Iz neslužbenih izvora doznajemo da bi na poziciji koja osigurava ulazak u Sabor u našoj izbornoj jedinici mogao biti predsjednik koprivničko-križevačkog SDP-a Koprivničanac Tomislav Golubić.

I HSS je u dogovorima za mjesto na koalicijskoj listi SDP-a, a kao potencijalni kandidat se spominje Marko Martinčević, predsjednik gradskog HSS-a i zastupnik u Županijskoj skupštini. “Mogućnost postoji, no ništa još nije formalizirano. No mogu potvrditi da će koprivničko-križevački HSS kroz 2. ili 4. izbornu jedinicu dobiti zastupnika u Saboru“, otkrio nam je Martinčević. To bi značilo da će HSS dobiti visoku poziciju na koalicijskoj listi, no naš sugovornik nije mogao potvrditi koju ni čije ime će se tamo naći.

Nositelj liste Mosta u 2. izbornoj jedinici bit će Nino Raspudić, a nije poznato hoće li Križevci imat svoje predstavnike. “Trenutačno nemam informaciju o kandidatima iz Križevaca koji bi bili na listi. Predložio ih je regionalni povjerenik za županiju i ne mogu potvrditi da je među njima netko iz Križevaca“, odgovorio nam je Mostov Matija Pažin.

Jedino aktualni križevački gradonačelnik Mario Rajn nije odgovarao na pozive, ni na više puta postavljeno pitanje hoće li sudjelovati na parlamentarnim izborima kao kandidat te je li dogovarao suradnju s HDZ-om (s kojim je u koaliciji u Gradskom vijeću) ili sa SDP-om (na čijoj je listi bio na prošlim parlamentarnim izborima). Podsjetimo da je početkom godine Hini potvrdio kako na izbore za Hrvatski sabor ide sa Željkom Lackovićem, da bi dva mjeseca kasnije ta suradnja pukla. Neslužbeno se govori da će Rajn ipak sudjelovati kao kandidat na izborima za Hrvatski sabor, spominje se lista stranke Fokus, ali i Republika Damira Vanđelića.