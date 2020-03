Stožer objavio: Bez ozlijeđenih i veće štete uzrokovane potresom, nema ni novih zaraza koronavirusom

Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije danas je održao koordinaciju kojoj je prisustvovala i načelnica Stožera civilne zaštite Grada Koprivnice Ksenija Ostriž te župan Darko Koren i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić. Načelnik Stožera Ratimir Ljubić izvijestio je članove, a potom i građanstvo na konferenciji za medije, kako na području županije nema ozlijeđenih ili materijalne štete uzrokovane potresom koji je jutros pogodio šire područje Zagreba te kako nema niti novooboljelih od bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom.

„U našoj županiji nismo zaprimili pozive o ozlijeđenima ili materijalnoj šteti nakon jutrošnjih potresa u Zagrebu, a koji se osjetio i kod nas. Županijski Zavod za hitnu medicinu nije dobio niti jedan poziv koji bi se odnosio na povrede uzrokovane potresom, no pratimo i dalje situaciju. Što se tiče koronavirusa stanje je nepromijenjeno, samo je jedna osoba zaražena i ona je pod medicinskim nadzorom i u dobrom stanju“, kazao je Ljubić te dodao kako je na području županije trenutno 594 osoba u samoizolaciji.

Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije Draženka Vadla kazala je kako je zdravstveno stanje pacijentice koja je zbog koronavirusa hospitalizirana dobrog općeg stanja te kako je zdravstveno stanje na području županije nepromijenjeno. „Vjerujemo kako će pacijentica brzo ozdraviti te da ukućani koji su trenutno zdravi i u samoizolaciji te pod nadzorom neće razviti simptome. Pridržavajmo se svih mjera, perimo ruke, distancirajmo se od socijalnog kontakta i ne izlazimo ako za to nema potrebe. Posebno apeliram na osobe u samoizolaciji da se pridržavaju uputa“ istaknula je Vadla.

Ravnatelj OB „Dr. Tomislav Bardek“ Mato Devčić je potvrdio kako je stanje pacijentice stabilno sa blagim simptomima i bez pogoršanja od trenutka zaprimanja u bolnicu.

„Pacijentica je u izolaciji na Infektološkom odjelu i stabilne je kliničke slike sa blagim simptomima. Nemamo novih osoba zaraženih koronavirusom na području naše županije, a po nalogu infektologa uzimaju se uzorci za daljnja testiranje. Kontinuirano radimo na zbrinjavanju svih hitnih pacijenata te smo u posljednjih 24 sata imali nekoliko slučajeva koje smo riješili i stanje je pod kontrolom u potpunosti“ naglasio je Devčić.

Načelnik Ljubić je dodao kako izvještaji gradskih i općinskih stožera civilne zaštite ukazuju kako se građani pridržavaju Odluke o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima koju je u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.

„U većini naših općina i gradova nema javnih okupljanja ili zadržavanja, a sve nadziru ophodnje policijskih službenika i operativnih snaga civilne zaštite kojima pomažu vatrogasci i članovi HGSS-a. Bilo je manjih primjedbi na zadržavanje većeg broja ljudi u nekim trgovinama, no one su upozorene i nadamo se da se to više neće ponavljati. Apeliramo još jednom da se svi pridržavaju svih mjera i preporuka, higijenskog standarda, izbjegavaju socijalne kontakte i drže razmak, a starije osobe molim da ostanu u svojim kućama i izlaze samo u prijekoj potrebi. Nacionalni Stožer donio je i odluku o ograničavanju radnog vremena trgovina od 8 do 17 sati, pa će ophodnje koje će kontrolirati javna okupljanja kontrolirati i njihovo radno vrijeme “, naglasio je Ljubić te napomenuo kako i uspostavljene karantene za vozače funkcioniraju u potpunosti i prema svim propisanim protokolima.

Načelnica Stožera civilne zaštite grada Koprivnice Ksenija Ostriž potvrdila je kako je stanje na području grada Koprivnice u potpunosti stabilno.

„Provodimo mjere nadzora koje uz policijske službenike rade i timovi HGSS-a i DVD-a koji su na terenu te nije primijećeno kršenje naloženih mjera. Pozivamo sve naše sugrađane da se drže i dalje uputa kako bi slika naše županije i grada bila i dalje dobra“, napomenula je Ostriž.

O postupanjima na graničnim prijelazima te ostalim postupanjima policijskih službenika izvijestio je načelnik Policijske uprave Koprivničko-križevačke Vjekoslav Štimac koji je kazao kako je trenutno nema putničkog prometa na graničnim prijelazima te kako policija uz redovne trenutno radi na dva osnovna zadatka – nadziranju mjera samoizolacije i kontrole poštivanja zabrane okupljanja na javnim površinama.

„ Provjeravamo sve osobe u samoizolaciji i do sada smo zabilježili 18 osoba koji su kršili mjeru. Uz to kontroliramo i sprječavamo eventualna okupljanja građana i ovim putem želim pohvaliti naše sugrađane koji su ozbiljno shvatili sve odluke, preporuke i mjere te se ne okupljaju. Suradnja s dionicima civilne zaštite koji nam pomažu u nadzoru je odlična i ovim putem im se zahvaljujem na pomoći“, kazao je Štimac.