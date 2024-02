Državni inspektorat skoro godinu dana donosi rješenje o hitnom rušenju

Iako su prošle već tri godine od potresa nakon kojeg je uz ruševinu kuće Oštrić nad pješačkom stazom postavljena zaštitna skela; iako su zbog urušavanja takvih kuća nedavno stradali prolaznici i radnici u Sisku, Zagrebu, Sinju; unatoč tome što su u posljednje vrijeme u više navrata skele padale, dovodile u opasnost građane i uništavale imovinu – za ruševinu u Zakmardijevoj još nema nikakvog rješenja. Od najavljene obnove stare gradske jezgre malo se toga uistinu i uredilo (a od najave do danas protekao je skoro cijeli mandat), no veći problem od nereprezentativnog izgleda predstavlja činjenica da uz ovu ruševinu u Zakmardijevoj svakodnevno prolaze učenici na putu do osnovne škole, a priručna skela koja je nad nogostupom postavljena nakon potresa 2020., umjesto da bude privremeno rješenje, stoji ondje više od tri godine. Grad ju je unajmio od tvrtke Grad-kom za 24.850 kuna.

Upravo radi žurnog otklanjanja ruševina koje nakon izvanrednih događanja, poput potresa, predstavljaju ozbiljnu prijetnju sigurnosti i zdravlju ljudi, još u listopadu 2021. Sabor je donio dopunu Zakona o državnom inspektoratu i omogućio građevinskim inspektorima da po službenoj dužnosti odmah donose rješenja o uklanjanju zgrade oštećene potresom, poplavom, klizištem ili drugim izvanrednim događajem. Državni inspektorat time je postao nadležan za hitna rušenja građevina, a Zakon je inspektore ovlastio da rješenja izdaju bez suglasnosti vlasnika ili suvlasnika i bez suglasnosti nadležnog tijela u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara. Bez obzira na to, rješenje za ruševinu u Zakmardijevoj još nije doneseno, a hitni postupak je besmisleno i spominjati.

Dok je Zakon već bio na snazi i dopuštao donošenje rješenja o hitnom uklanjanju opasnih zgrada, Grad je čekao dozvolu za rušenje i skidanje statusa kulturnog dobra od konzervatora. Tek nakon upute Konzervatorskog ureda u Bjelovaru da je za to nadležan inspektorat, gradske su vlasti poslale dopis ispostavi Križevci i tražile izdavanje rješenja o uklanjanju spomenute zgrade zbog zaštite sigurnosti građana. Da je bio upoznat s procedurom, dozvolu za rušenje je mogao tražiti još 2021. kad su izmjene Zakona stupile na snagu i to odmah od Državnog inspektorata.

U kojem je statusu zahtjev za Zakmardijevu 19 i koji je uobičajeni rok za donošenje rješenja o hitnom rušenju, Križevci.info je tražio odgovore od Državnog inspektorata.

„Očevidom građevinske inspekcije po službenoj dužnosti utvrđuje se radi li se o potresom uništenoj zgradi čiji ostaci neposredno prijete sigurnosti, zdravlju ljudi i drugim zgradama. Napominjemo kako građevinski inspektor Državnog inspektorata ima mogućnost zatražiti elaborat o ocjeni stanja zgrade od ovlaštene stručne osobe“, poručili su nam nakon prepiske, no odbili su dati odgovor na pitanje jesu li tražili taj elaborat i kad su uopće dobili zahtjev za izdavanje rješenja za kuću Oštrić.

Prema dokumentu koji smo ipak dobili od gradskih službi, Državni inspektorat već skoro godinu dana donosi rješenje o hitnom rušenju opasne zgrade! Križevci su još 7. travnja 2023. od ispostave inspektorata u Križevcima tražili izdavanje rješenja o uklanjanju uništene zgrade oštećene potresom koja neposredno prijeti sigurnosti ljudi. Skoro godinu kasnije, rješenja za ruševinu još uvijek nema. Usporedbe radi, samo u prošloj godini u Karlovcu je doneseno 17 rješenja i srušeno je 17 derutnih kuća koje su dodatno uništene u potresu, a njihovo uklanjanje platila je država.