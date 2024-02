[FOTO] Građani ogorčeni zbog kašnjenja: Predlažemo odgovornima da nam posude svoje aute dok se ulica ne završi

Malo je reći da stanari Zagorske ulice više nemaju strpljenja za opravdanja i obećanja o tome kad će tamo napokon završiti radovi, asfaltirati se cesta i izgraditi nogostup. Ulica im je raskopana sad već dvije godine zbog dva projekta – izgradnje vodovoda i odvodnje u sklopu EU projekta aglomeracije i gradnje nogostupa. Što se tiče aglomeracije, upravo je Zagorska među najkompleksnijim zahvatima i financijski je u nju najviše uloženo, rečeno nam je ljetos kad je počelo asfaltiranje na Širokom Brezju, jer se ondje osim vodovoda i odvodnje radila i oborinska odvodnja i novi potporni zidovi. Nogostup pak radi Grad-Kom, a investitor je Grad Križevci. Međutim, budući da za radnog vremena tamo nismo zatekli niti jednog radnika, čini se da će ovakvo stanje još neko vrijeme potrajati.

“Ovo što su napravili s ulicom, za nas vozače i stanare koji svaki dan moramo voziti tim makadamom može se opisati jednom riječ – katastrofa. Svaki dan je lutrija jer ne znaš koju će stranu pristupne ceste zatvoriti“, napisao nam je ogorčeni stanar iz Zagorske (podaci su poznati redakciji). Na cesti koja se i otvori za promet već su uništili vozila jer je puna rupa i kamenja. Još je gore otkad se radi u Pušći pa svi prolaze kroz Prigorsku i mještani se pitaju zašto se bar ta ulica nije dovela u red prije nego što je na nju preusmjeren sav promet prema Zagorskoj, Pušći i Radničkom dolu.

“Predlažem odgovornima da nam posude svoje aute dok se ulica ne završi. Vidjet ćete na što auti sliče poslije vožnje kroz križevački Grand Canyon. Predlažem da nam osigurate besplatno parkiranje kod Pevexa i prijevoz kočijama ili električni autima do naših kuća“, kaže naš sugrađanin prozivajući za ovu sramotu struku, Grad, ali i medije jer se ne bave problemima i temama vezanim za Križevce.

Što se trenutačno događa u Zagorskoj i kad će biti gotova, pitali smo Vodne usluge koje su nositelj projekta Aglomeracije. “Prema vremenskom planu izvođača radova Zajednice ponuditelja Radnik d.d. Križevci i Zagorje Gradnja Zagreb, projekt Aglomeracije će završiti ulicu do kraja travnja, a drugi izvođač radove na nogostupu planira završiti do kraja veljače“, odgovaraju iz Vodnih usluga. Budući da ima još ulica koje nisu završene nakon što su tamo izgrađene vodovodna i kanalizacijska mreža, tražili smo informacije i o njima. Doznajemo da se asfaltiranje Potočke ulice do Širokog Brezja planira do kraja travnja nakon što se izvedu radovi prespoja na novoizvedenu vodoopskrbnu cijev, dok se na dionici Greberanec – Pesek tijekom veljače planiraju ispitivanja novoizgrađene odvodnje i vodovodne mreže te asfaltiranje ceste u ožujku i travnju.