Nema zime za rekreativce – počinje još jedna Križevačka kros liga

Otkad su entuzijasti predvođeni Alenom Pavličekom prije tri i pol godine pokrenuli Školu trčanja i onda joj je Snježana Mergon dodala još sekciju nordijskog hodanja, zajednica križevačkih rekreativaca stalno se širi i pridružuju joj se novi članovi. Kretanje i aktivan život postaju im navika pa ne dolazi u obzir da zbog malo nižih temperatura, magle ili koje kapi kiše pospreme tenisice u ormar i prespavaju zimu bez treninga. Zato već treću godinu zaredom u zimskim mjesecima Škola trčanja i nordijskog hodanja AK Križevci organizira kros ligu, natjecanje koje traje pet kola, održava se na različitim lokacijama i vrstama terena i garantira dobru atmosferu kojoj ni adrenalina ne nedostaje.

Treća Križevačka kros liga starta sutra, prijave su otvorene ovdje. Može se trčati i prijaviti svako kolo posebno, a za one koji prijave svih pet kola odjednom osiguran je bogati finišerski paket. Sudjelovati mogu trkači i hodači, a od ove godine novost je i kategorija za djecu (za njih je natjecanje besplatno). U svakom kolu u ponudi će biti jedna duljina staze i to za odrasle između 5 i 10 km, a za djecu od 200 do 800 metara.

Organizatori su dosad pokazali maštovitost pri izboru terena i staza pa se trčalo i hodalo po kiši, blatu, snijegu, uz jezero, na atletskoj stazi, natjecatelji su koristili kabanice, kape, zaštitu od vjetra, a lani čak i sunčane naočale i kratke rukave na prosinačkom suncu. Iako se uglavnom trči po prirodi, najizazovnija i najzahtjevnija kros staza trenutačno bi bila ona po gradskim ulicama. U svakom kolu se skupljaju bodovi, najbolje plasirani će svaki put zaraditi nagrade sponzora, a drugi imaju šansu osvojiti nagradu na tomboli. Već tradicionalno, jedna od staza je Ratarska šuma, a upravo tamo će se održati prvo kolo sutra od 11 sati.