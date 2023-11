Liječnici umjetnici: Borna Vrhovec

Borna Vrhovec (31) mladi je urolog u Klinici za urologiju KBC-a ‘Sestre milosrdnice’, najstarijoj urološkoj ustanovi u Hrvatskoj. Na Medicinski fakultet u Zagrebu došao je iz rodnih Križevaca, a malo je nedostajalo da umjesto na studiju i specijalizaciji medicine završi na – Glazbenoj akademiji!

Dr. Vrhovec ipak je kao svoj životni poziv odabrao medicinu. Kao sjajni, talentirani glazbenik stalan je član Big Banda Hrvatske liječničke komore. Stekao je odličnu glazbenu naobrazbu u rodnim Križevcima, završio osnovnu i srednju glazbenu školu i svira nekoliko instrumenata: gitaru, klavijature, saksofon…

U intervjuu (za Liječničke novine u izdanju Hrvatske liječničke komore, br. 224 – studeni 2023., op. ur.) nam je otkrio kako uspijeva uskladiti svakodnevne obveze u Klinici za urologiju, posvetiti se svojoj mladoj obitelji, supruzi i sinu, te pronaći vremena za glazbu.

Niz godina svirate saksofon i pjevate u Big Bendu HLK-a, no kako je sve počelo? Otkada se bavite glazbom i kako ste odabrali svoj instrument?

Saksofon sam počeo svirati prije više od 20 godina. Glazba je oduvijek bila velik dio naše svakodnevice i obiteljske tradicije, osobito s očeve strane, u kojoj je bilo više glazbenika koji su redovito nastupali. Pitanje nikada nije bilo: „Hoću li se baviti glazbom?“, nego samo koji ću instrument i vrstu glazbe odabrati. Otac mi je predložio saksofon te sam završio osnovnu i srednju glazbenu školu „Alberta Štrige“ u Križevcima. U njoj sam stekao mnogo više od formalnog obrazovanja. Naši su profesori ostavili neizbrisiv trag u našim životima s obzirom na mnogo individualniji pristup nastavi, te su nam otvorili vrata glazbenog svijeta.

U tijeku školovanja smo, kao i druga djeca koja su se bavila raznim izvannastavnim aktivnostima poput sporta ili plesa, zbog nešto više obveza, naučili vještine raspolaganja vlastitim vremenom koje su nam, vjerujem, svima korisne, osobito danas kada se uz obitelj i posao bavimo raznim aktivnostima.

Možete li nam opisati kako ste postali član Big Banda HLK-a? Kako su vas “našli”?

Vrlo sam sretan što sam dio tog Big Banda od njegovog osnutka i prve probe. U bend me pozvao jedan od mojih starijih kolega, priznati i cijenjeni pijanist i kompozitor prim. dr. sc. Ante Reljić.

Tko vodi Bend, kakav je danas njegov repertoar?

Dirigent i umjetnički voditelj je Zvonimir Bajević, izniman trubač i bandleader, koji je uvelike zaslužan za zvuk i repertoar našeg benda. Naš program sastoji se od klasičnih jazz standarda poput Cherokee u aranžmanu Charliea Barneta, Lullaby of Birdland te How high the moon, zatim zanimljivih aranžmana hrvatskih kompozicija, primjerice Laku noć Luigi, Ljubav se zove imenom tvojim i Klinček stoji pod oblokom, te popularnih skladbi u aranžmanu za big bend kao što su Sir Duke Steviea Wondera, Georgia on my Mind, I’ve got you under my skin, Pick up the pieces… Sviramo puno svevremenskih uspješnica, imamo u Big Bandu vrhunske glazbenike-liječnike koji su se glazbeno usavršavali po svijetu, poput sjajnog dr. Antuna Glasnovića, neurologa i jazz gitarista koji je niz godina priznato ime jazz scene. Osim liječnika, bend čine i profesionalni glazbenici koji nas podižu na još višu razinu.

Koja je vaša uloga u Big Bandu?

Primarno u bendu nastupam na mjestu alt saksofonista. U početku smo izvodili instrumentalna djela, no tijekom godina u repertoar su sve više ulazile vokalne skladbe uz naše sjajne pjevačice, doktorice Doroteu Oroši Končić, Marinu Katalinić i Kristinu Klarić. Kako sam u glazbenoj školi pjevao u zborovima, a tijekom fakultetskog obrazovanja pohađao satove solo pjevanja, povremeno se pridružim damama u ulozi vokalista.

Koliko su česte i kako izgledaju vaše probe?

Redovito ih održavamo svakog utorka, a prije nastupa nastojimo dodati još nekoliko termina kako bismo uspjeli što bolje pripremiti sav repertoar koji ćemo izvoditi. S obzirom na to da brojimo više od 20 članova, na probama je uvijek zanimljivo, dinamično, uz dobru atmosferu i druženje, ali – naravno – prvenstveno ozbiljan rad. Probe su također prilika da učimo od naših profesionalnih glazbenika koji nam pomažu u radu na vlastitim vještinama muziciranja.

Koliko često nastupate? Imate li nastup koji biste izdvojili kao vama najdraži?

Nastupamo što češće možemo, tradicionalno najviše u ljetnim mjesecima, kad često sviramo na otvorenim pozornicama, te u prosincu kad imamo po nekoliko nastupa u vrijeme Adventa. U ostatku godine obično radimo na novim kompozicijama. Među najdražim nastupima su mi oni u klubovima koji pružaju intimniji ugođaj koji mi se doima prikladnim za velik dio pjesama koje izvodimo.

Svirate li još negdje? Koji tip glazbe osobno najviše volite?

Osim aktivnosti u Big Bandu, svakodnevno kod kuće sviram gitaru i pjevam, najčešće svojoj supruzi i sinu, a ponekad uzmem gitaru i zaputim se na ulice Velike Gorice. Sretan sam što naš jednogodišnji sin Elias pokazuje zanimanje za glazbu, veseli se biti uz mene dok sviram i nadam se da će jednog dana i on nastaviti obiteljsku glazbenu tradiciju. Kada nađem vremena i inspiracije volim raditi na vlastitim pjesmama za koje pišem tekstove, a s prijateljem Markom Gudeljem, profesionalnim glazbenikom, surađujem u pisanju glazbe. Pjesme na kojima radim najčešće nastaju uz gitaru, tako da su stilski najbliže američkoj heartland i folk rock glazbi, čiji su predstavnici glazbenici i sastavi poput Boba Dylana, Brucea Springsteena, Simona i Garfunkela, Creedence Clearwater Revivala, Briana Fallona…

Koliko je zahtjevno baviti se glazbom uz medicinu?

Glazba, kao i sve druge aktivnosti kojima se čovjek posveti s ljubavlju, uzima svoj danak u vremenu, što može na trenutke biti izazovno. Zahvalan sam svojoj obitelji što mi je pokazala ljepotu glazbe, usmjerila me i učinila glazbu velikim dijelom moga života, stoga sam se uvijek trudio ostati povezan s njome i odvajati vrijeme za nju, naravno, u skladu s drugim životnim obvezama. No, nijedna od mojih sadašnjih aktivnosti ne bi bila moguća bez potpore moje supruge Helene, također liječnice, specijalizantice anesteziologije. Njena je podrška ključna u svim aspektima života, a osobito u bavljenju glazbom, ne samo u probama i nastupima već i u redovitom vježbanju, pisanju glazbe… Dobili smo kao dar za vjenčanje i gramofon, pa sam otad počeo skupljati gramofonske ploče i opuštati se slušajući ih.

Kada ćemo sljedeći put moći uživo slušati liječnički Big Band?

Upravo pripremamo koncert u Češkoj besedi u Šubićevoj ulici u Zagrebu, koji bi se trebao održati u početkom studenoga. Odlučili smo ga organizirati u prostoru u kojem svakog tjedna održavamo probe te se nadamo postići ugodnu atmosferu i dodatno približiti publici svoj sastav.

Postoje li poveznice urologije i umjetnosti? Koja je vaša specijalnost u urologiji?

U području urologije, osim prethodno spomenutog primarijusa Ante Reljića, još se jedan od mojih kolega s kojim blisko surađujem bavi umjetničkim radom. Radi se o dr. Mateju Kneževiću, urologu i iznimno cijenjenom vizualnom umjetniku, s kojim često razgovaram o temama koje povezuju naše grane umjetnosti. Ove sam godine položio specijalistički ispit iz urologije i radujem se novim izazovima i pronalaženju svog mjesta u ovoj vrlo zanimljivoj i dinamičnoj struci.

Izvor: LIJEČNIČKE NOVINE 224 – studeni 2023. // Uredila Anna Mrzljak