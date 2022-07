Ženski poljski bend gostuje u Galeriji K2

U dvorište Galerije K2 večeras u 21 sat stiže Rosa Vertov, ženski bend iz Poljske u kojem su Kasia Dziąg, Olga Gniadzik, Zosia Jakubowska i Julia Szostek. Njihov glazbeni stil opisuje se kao dreampop, a one za sebe kažu kako proizvode “disonantne, nemirne kompozicije natopljene melankolijom koje slušatelje šalju u svijet snova”. Rosa Vertov svoju verziju dreampopa izvodi uvjerljivo i s puno emocija, navode organizatori iz udruge K.V.A.R.K., i svojim se nastupima nametnuo kao trenutačno jedan od zanimljivijih nezavisnih bendova u Poljskoj, a sad se dolaze predstaviti i hrvatskoj publici.

Bend nastupa od 2015., njihov prvi album “Who Would Have Thought?” sadrži deset autorskih pjesama i objavljen je 2017. godine. Od tada nastupaju na brojnim festivalima ne samo u rodnoj Poljskoj, već i u Njemačkoj, Ukrajini, Mađarskoj, Češkoj i Južnoj Koreji. Posljednje izdanje Rose Vertov je njihov album “Day In Day Out” iz 2021. Koncert podržava mreža Liveurope i organiziran je u suradnji s Klubom Močvara.