Grad Križevci anketira poduzetnike o uspostavi intermodalnog terminala

Na samom ulazu u Križevce planirana je gradnja terminala za intermodalni prijevoz koji će poduzetnicima omogućiti značajne prednosti u pogledu ekonomske isplativosti, održivosti i pouzdanosti kod prijevoza robe. Intermodalni prijevoz omogućava 80-postotno smanjenje emisije CO₂ u usporedbi s konvencionalnim metodama prijevoza. U svrhu izrade elaborata za intermodalni terminal u Križevcima, Grad Križevci pokrenuo je istraživanje o konkretnim potrebama poduzetnika kojem zainteresirani mogu pristupiti online, a ispunjenu anketu vratiti e-poštom na info@transportal.hr.

Kako u priopćenju za medije tvrdi profesor Kristijan Rogić s Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, u brzoevoluirajućem logističkom pejzažu intermodalni prijevoz se pojavljuje kao transformacijsko rješenje koje efikasno rješava ključne izazove industrije. Najraširenija intermodalna transportna tehnologija je prijevoz robe kontejnerima. Ovaj način prijevoza koristi standardizirane jedinice tereta, osiguravajući da on putuje bez pretovara između načina prijevoza, s prevladavajućom upotrebom željeznice za glavni tranzit. To ne samo da smanjuje troškove nego i minimizira ekološki utjecaj, s potencijalnom uštedom CO₂ i do 80 posto u usporedbi s konvencionalnim rješenjima kamionskog prijevoza.

„S obzirom na to da se koncept intermodalnog prijevoza zasniva na prijevozu transportne jedinice korištenjem različitih oblika prijevoza, ekološki učinak ovisi o udjelu pojedine vrste prijevoza u ukupnoj transportnoj ruti. Korištenjem intermodalnih transportnih tehnologija moguće je smanjiti udio cestovnog prijevoza na ukupnom transportnom putu te tako smanjiti štetan utjecaj na okoliš. Iz perspektive logističkih operatora, primjena intermodalnih tehnologija omogućava lakše planiranje strukture pošiljaka, jednostavniju manipulaciju i optimizaciju transportnih kapaciteta”, komentirao je profesor Rogić.

Intermodalni prijevoz je povoljan za dugolinijske rute koje prelaze 1000 kilometara, nudeći konkurentna vremena tranzita i stabilne cijene tijekom duljih razdoblja. Podržana snažnom mrežom europskih željezničkih čvorišta i besprijekornom povezanošću od vrata do vrata, intermodalna logistika osigurava pouzdanost i efikasnost na različitim geografskim područjima: „Jedan od ključnih elemenata primjene intermodalnih tehnologija je korištenje tzv. intermodalnih transportnih jedinica. Time se omogućava jednostavnije praćenje pošiljaka tijekom cijelog transportnog procesa, lakši nadzor stanja pošiljke, kontrola količina i mogućih oštećenja”, pojasnio je profesor Rogić.

I Vladimir Kovačovsky, corporate intermodal product manager u cargo-partneru, jednom od vodećih globalnih logističara, naglasio je da ta kompanija integrira intermodalni pristup koji kombinira cestovni i željeznički transport, osiguravajući održivu alternativu koja smanjuje gužve na cestama i poboljšava logističku učinkovitost: „S obzirom na projicirani nedostatak više od 745.000 vozača kamiona u Europi do 2028. godine, intermodalna logistika predstavlja održivo rješenje za smanjenje pritiska na tradicionalni cestovni teret. Korištenjem željeznice za glavni tranzit tvrtke mogu umanjiti ovisnost o preopterećenim cestovnim mrežama i istodobno efikasno ispunjavati rastuće zahtjeve u transportu.”