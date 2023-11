Stankovićeva Depra i novi Murakamijev roman

Stručno-znanstveni odjel: NEZASITNA MOLEKULA: Kako samo jedan kemijski spoj u mozgu potiče ljubav, seks i kreativnost i kako će on odrediti sudbinu ljudske vrste / Daniel Z. Lieberman i Michael E. Long

Dopamin je molekula, kemikalija u mozgu koja objašnjava zašto pobjednici varaju, zašto geniji često pate od mentalnih bolesti, zašto je gotovo svaka dijeta osuđena na propast i zašto su političari često prema svojoj osobnosti predodređeni za određenu stranku? Dopamin nas ne tjera na to zato da nešto ima. Njemu je važno samo da dobije nešto novo. To nam otvara sasvim novi pogled na ljudsko ponašanje i objašnjava mnoge naše postupke, ali ako ga uspijemo uskladiti s onim što imamo ovdje i sada, uživat ćemo u njegovim blagodatima.

U ovoj izvanrednoj knjizi, koja je pravi bravado kroz znanost i čita se bez daha poput napetog trilera, psihijatar Daniel Z. Lieberman i predavač Michael E. Long predstavljaju dopamin u najboljem i najgorem svjetlu. Uz niz primjera iz svakodnevnog života, anegdota i bizarnih znanstvenih eksperimenata nude nam neobičan uvid u mračnu stranu ljudskog ponašanja i slave vrhunce kreativnosti i genijalnosti.



Beletristika: DEPRA / Aleksandar Stanković

Poznati novinar i voditelj Aleksandar Stanković godinama boluje od depresije, a sada je, u ovoj knjizi, prvi put odlučio progovoriti o svojoj teškoj borbi. ˝Depresija je kada 3 mjeseca čekaš da ti 15 minuta bude bolje. Depresija je razmišljanje kako bi svijet bio bolje mjesto bez tebe i kako bi ti bio sretniji bez svijeta“, piše. Kombinirajući prozne zapise i poeziju, Aleksandar Stanković napisao je dojmljivu, hrabru i za hrvatsko društvo izuzetno važnu knjigu; psihičke bolesti poput depresije još uvijek su golemi društveni tabu i tema o kojoj se teško progovara.

„Knjigu sam odlučio izdati da bih pomogao drugim ljudima koji imaju problema s depresijom i da bih, barem djelomice, s njih skinuo stigmu luđaka koji su izopćeni iz zajednice“, kaže autor.

Beletristika: PROFESIJA ROMANOPISAC / Haruki Murakami

“Profesija romanopisac šarmantno je osebujan pogled na pisanje, stvaralaštvo i vlastiti opus, iz pera diljem svijeta omiljenog autora romana Norveška šuma i Kafka na žalu. U ovoj jedinstvenoj knjizi samozatajni pisac svjetskih bestselera Haruki Murakami prvi put čitateljima povjerava svoja razmišljanja o ulozi romana, otkriva ishodišta vlastite kreativnosti i genezu sebe kao pisca. Pruža nam uvide o osobitim trenucima kad nadahnuće pohodi druge pisce, likovne umjetnike i glazbenike. Doznajemo obilje osobnih detalja iz života posvećenog “tihom zanatu” pisanja: o trenutku “prosvjetljenja” kada je na bejzbolskoj utakmici Murakami odjednom spoznao da želi napisati roman; o važnosti koju za pisca ima sjećanje i uredno pospremanje uspomena u “mentalne pretince”; o nužnosti samoće, strpljenja i svakodnevne rutine pisanja i trčanja.



Dječji odjel: AH, SVAŠTA! / napisala Sanja Pilić

Dječji život zanimljiv je baš kao i život odraslih. I djeca imaju svoja zadovoljstva, ali imaju i strahove i sumnje. Zabavne priče u knjizi Ah, svašta Sanje Pilić govore o djeci koja se prvi put zaljubljuju, uživaju u društvu svojih djedova, brinu se za kućne ljubimce, vesele se dolasku proljeća, boje se mahuna i vole petak. Sanja Rešček Ramljak maštovitim je i veselim ilustracijama razigrala ove priče, dala im život i posebnu ljepotu, pa će svako dijete više puta prelistavati slikovnicu upravo zbog neodoljivih ilustracija.

Ova knjiga namijenjena je djeci koja su tek naučila čitati pa će biti ponosna da mogu samostalno čitati

cijele priče, a odlično su štivo i za roditelje koji će čitati djetetu i s njime raspravljati o svakoj priči.