Otvorene su prijave za dodatnu nastavu za darovite učenike u Centru izvrsnosti

Sredinom studenoga u Križevcima će početi program za darovite učenike Centar izvrsnosti, besplatna dodatna nastava iz biologije, kemije, fizike i matematike. Program financira Koprivničko-križevačka županija kako bi daroviti učenici bolje savladali dodatne sadržaje te usavršili znanja i vještine potrebne za daljnje školovanje. Prije sedam godina prvi je s radom započeo Centar izvrsnosti u koprivničkoj Gimnaziji, a nakon odličnih rezultata, aktivnosti su proširene i na Križevce i Đurđevac.

U Križevcima će se dodatna nastava održavati u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, subotama od sredine studenoga do travnja 2024. i prilagodit će se drugim obavezama učenika. Centar izvrsnosti namijenjen je učenicima od četvrtih do osmih razreda osnovnih škola i srednjoškolcima, a zainteresirani moraju popuniti prijavnicu na poveznici, najkasnije do 5. studenoga. https://forms.office.com/e/LD0LQqk438

Prijaviti se može više predmeta, a ako postoji interes za neke predmete koji nisu ponuđeni, ostavljena je mogućnost da učenici upišu koji bi to predmet bio.