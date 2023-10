U knjižnicu po biografski strip o Doorsima

Stručno-znanstveni odjel: KROZ STRANE STRANICE: STUDIJE I OGLEDI IZ SVJETSKE KNJIŽEVNOSTI / Luko Paljetak

Knjiga akademika Luka Paljetka “Kroz strane stranice” donosi niz studija i ogleda iz svjetske književnosti. Na temeljit i lucidan način autor predstavlja odabrane klasike iz „velikih“ i „malih“ književnosti zapadnoga književnog kruga, od Ovidija i Shakespearea preko Edgara Allana Poea i France Prešerena do Jamesa Joycea i Federica Garcíje Lorce. Knjiga je u isti mah priručnik koji čitatelja vodi kroz povijest svjetske književnosti, ali i svjedočanstvo o prijevodima i prevođenju, kao i uvid u recepciju svjetske književnosti u domaćoj sredini. Nova knjiga Luka Paljetka potvrđuje nezaobilaznu međunarodnu dimenziju hrvatske kulture kao cjeline i njezinu uključenost u svjetska književna kretanja.





Beletristika: PUTNI ZAPISI JEDNOG MAČKA / Hiro Arikawa

Svjetski bestseler Putni zapisi jednog mačka očarao je čitatelje diljem svijeta. Naizgled jednostavna i ispripovijedana s nježnošću i humorom, Nanina priča je priča o dobroti, odanosti, hrabrosti i zahvalnosti, koja pokazuje kako geste ljubavi, male i velike, mogu promijeniti naše živote. Nana je Satoruov mačak jednako koliko je i Satoru Nanin čovjek. No Satoru mora pronaći novi dom za mačka pa njih dvojica kreću na put. Obilaze Satoruove stare prijatelje u nadi da će neki od njih primiti Nanu. Dok putuju Japanom u srebrnom vozilu kroz prekrasne krajolike i godišnja doba, Satoruova prošlost i prijateljstva koja su ga oblikovala polako se otkrivaju, kao i razlog zašto više ne može zadržati Nanu.



Dječji odjel: IME MI JE PARVANA / Deborah Ellis

Četvrta knjiga u serijalu među kojima su i ˝Djevojčica iz Afganistana˝, ˝Parvanino putovanje˝ i ˝Grad od blata˝. U ovom nevjerojatnom nastavku petnaestogodišnja Parvana pronađena je u razorenoj školi, a američki vojnici sumnjiče je da je s talibanima sudjelovala u terorističkom napadu na školu. Ona se brani šutnjom. Dok leži u zatvoru izložena pritisku i podvrgnuta mučenju, čekajući da joj strane vojne sile odrede sudbinu, prisjeća se proteklih četiriju godina svojeg života koje je sa sestrama provela u školi za djevojke što ju je osnovala njezina majka. Iako u Afganistanu talibani više nisu na vlasti, u zemlji i dalje bjesni rat. Želja djevojaka za obrazovanjem i slobodom ne može se ostvariti. No hrabra Parvana vjeruje da će se to promijeniti. Nakon što mjesni muškarci zaprijete školi i njezinoj obitelji, mora izvući svako zrnce hrabrosti i prkosa kako bi preživjela katastrofu koja će joj majku stajati života, razoriti školu, a njezin život dovesti u veliku opasnost.



Stripovi: MORRISON HOTEL: [THE DOORS U STRIPU] / napisala Leah Moore;

Strip o grupi The Doors i njihovom albumu Morrison Hotel! Morrison Hotel peti je album legendarnog benda i objavljen je 1970. godine. Surađujući s preživjelim članovima benda (predgovor je napisao gitarist Robby Krieger) autorica Leah Moore napisala je jedanaest poglavlja inspiriranih svakom od jedanaest pjesama s albuma, a poznata imena iz svijeta stripa dala su svoj umjetnički doprinos svakom od njih. Na 160 stranica stripa pjesme Doorsa poput Roadhouse Blues, Waiting for the Sun, Land Ho!, Indian Summer soundtrack su prosvjedima protiv rata u Vijetnamu, pokretima za građanska prava, podsjećaju na velike koncerte koje su Doorsi održali i događaje koji su obilježili bend, te još jednom potvrđuju utjecaj koji su Jim Morrison i The Doors imali na svoju i sve buduće generacije.