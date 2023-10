KTC dvaput na Sportskoj televiziji

Rukometaši križevačkog KTC-a u petom kolu Paket24 Premijer lige (Lige B) u nedjelju u 18 sati gostuju kod Dubrave, jedine momčadi koja u dosadašnjem tijeku natjecanja nije osjetila draž pobjede. To, doduše, ne znači da će naši rukometaši lako do treće prvenstvene pobjede i prve na gostovanju. Na to upozorava Marko Jurakić.

“U nedjelju gostujemo u Dubravi. Čeka nas mlada i fizički jako dobro spremna ekipa koja igra odličan tranzicijski rukomet. Također imaju i nekolicinu reprezentativaca i pred nama je sigurno teških 60 minuta. Jako bitna dva boda koja bi nam donijela sigurnost i podigla samopouzdanje u nastavku prvenstva“, rekao je Jurakić. Utakmicu će izravno prenositi Sportska televizija, kao i ogled 6. kola ,15. listopada u 17 sati, u križevačkom sportskom domu KTC-Bjelin Spačva Vinkovci.