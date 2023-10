Brza cesta od Križevaca do Koprivnice tek 2030.

Uoči konferencije Večernjeg lista koja se pod nazivom “Hrvatska kakvu trebamo” jučer održavala u Koprivnici, sa županom Darkom Korenom i saborskim zastupnicima Mišelom Jakšićem i Darkom Sobotom jučer se sastao premijer Andrej Plenković u pratnji ministara. Na sastanku u Županijskoj upravi govorilo se o projektima koji se trenutačno provode na području Koprivničko-križevačke županije, a vrijedni su oko 700 milijuna eura.

“Radi se prije svega o izgradnji drugog kolosijeka pruge na relaciji Križevci – mađarska granica, projektu na koji otpada oko 60 posto tog iznosa. Govorili smo o aglomeracijama koje se odvijaju po cijeloj Hrvatskoj, a spomenuli smo premijeru i da je konačno počela ta famozna gradnja nastavka brze ceste od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog koju smo dugo čekali“, rekao je župan Koren.

Brza cesta do Koprivnice izgradit će se do kraja 2030., poručio je premijer Plenković i dodao da treba do kraja riješiti svu dokumentaciju kako bi se ishodile potrebne dozvole, navodi županov ured u priopćenju. Da izgradnje ceste prema Koprivnici nije upitna potvrdio je i ministar Oleg Butković uz objašnjenje da financiranje neće biti problem jer će se riješiti kreditnim zaduživanjima jer je povezanost svih hrvatskih krajeva jedan od glavnih prioriteta vlade. Župan i saborski zastupnici pozdravili su ovu informaciju i naglasili kako je važno da dionica do Koprivnice bude uvrštena u dokumente i planove vlade te da očekuju da se navedeno i realizira.