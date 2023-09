Priča o rođenju kvantne fizike i druge knjige

Stručno-znanstveni odjel: HELGOLAND / Carlo Rovelli

Jedan od najpoznatijih svjetskih teorijskih fizičara u ovoj knjizi ispituje trajnu enigmu kvantne teorije. Kvantni svijet koji opisuje jednako je lijep i uznemirujuć. Helgoland je otok bez drveća u Sjevernom moru gdje 23-godišnji njemački fizičar Werner Heisenberg 1925. godine ostvaruje ključni iskorak za stvaranje kvantne mehanike, čime započinje stoljeće znanstvene revolucije. Knjiga je prepuna alarmantnih ideja (valne funkcije, udaljeni objekti koji izgledaju kao da su magično povezani, mačke koje izgledaju i mrtve i žive), na čemu se temelje bezbrojna otkrića i najnovije tehnologije. Dok znanstvenici i filozofi nastavljaju raspravljati o značenju te teorije, Rovelli tvrdi da se njezine proturječnosti mogu objasniti viđenjem svijeta kao temeljno izgrađenog odnosa, a ne tvari. Mi i sve oko nas postoji samo u našim međusobnim interakcijama, ističe autor. Ova hrabra ideja sugerira nove smjerove za razmišljanje o strukturi stvarnosti, pa čak i prirodi svijesti.

Beletristika: KRAĐA / Ann Helén Laestadius

Devetogodišnja djevojčica Elsa, pripadnica naroda Saami, živi s obitelji na najsjevernijem dijelu Švedske. Kada se jednoga dana sama na skijama zaputi pogledati svojega soba, zanijemjet će od prizora – njezina je životinja ubijena, a počinitelj kojega još zatječe ondje jasno joj daje do znanja što će se dogoditi ako progovori. I dok policija na sve učestalije prijave usmrćivanja sobova ne reagira, a goniči sobova sve su češće izloženi napadima i osudama većinskog stanovništva, Elsa će već stasati u djevojku te nastaviti svoju borbu protiv ubojica sobova, pri čemu će se suočiti ne samo s okrutnim nasilnicima, nerazumijevanjem policije i lošim zakonima, već i s neodobravanjem Saamija, jer se ona, u toj duboko patrijarhalnoj i tradicionalnoj zajednici, usudila na svoj način boriti protiv nepravdi.



Dječji odjel: PEANUT JONES I OSLIKANI GRAD / Rob Biddulph

Neke su priče ispričane, a neke nacrtane… Za Peanut Jones crtanje je magičan čin. No umjetnost ne može riješiti njene probleme. Njen je otac nestao, a ona je zapela u iznimno dosadnoj školi. No sve se promijeni kada pronađe jedinstvenu

olovku koja ima magične moći. Peanut odjednom biva uvučena u svijet koji vrvi bojama, kreativnošću, uzbuđenjima, no krije i mnoštvo opasnosti. Ipak, u tome svijetu možda postoji malena šansa da Peanut dozna što se dogodilo njenom ocu.



Stripovi: BESANICE / Goran Duplančić

24-satno crtanje stripa izazov je u kojem je cilj napraviti strip od 24 stranice u roku od 24 sata, na temu koja se obznani neposredno prije početka. Kao i svaki maraton, tako je i 24-satno crtanje stripa lakše i stimulativnije “odtrčati” u društvu pa se jednom godišnje hrvatski stripaši okupljaju na nekoliko lokacija kako bi prakticirali ovu disciplinu.

Svi stripovi u ovoj zbirci nastali su na 24-satnim crtanjima stripa u Zagrebu, od 2010. do 2014. godine.