Mjesec dana do polumaratona i Križevačke osmine – prijave još traju

Traju završne pripreme za trkače koji će 9. rujna trčati neku od utrka u sklopu 14. Županijskog polumaratona Kalnik – Križevci te četvrtog izdanja gradske utrke Križevačka osmina, duljine 5.28 km što je točno osmina maratona. U utrkama će i ovaj put sudjelovati natjecatelji i rekreativci iz trkačkih klubova i individualci, zasad stotinjak prijavljenih.

Prijave su otvorene do 31. kolovoza na stranici stotinka.hr. Startnina za osminu je 10, a za polumaraton 20 eura, a za natjecatelje je osigurana finišerska medalja, majica, startni broj i bon za ručak. Polumaratonce će i ove godine autobus odvesti na kalnički Trg Stjepana Radića odakle će preko Žibrinovca i Helene, uz okrjepne stanice po putu, prijeći 21.1 kilometar do cilja na gradskom stadionu. Otkad je staza polumaratona promijenila smjer i bar malo ublažila uspone, porastao je i interes za utrku pa će u njoj sudjelovati i mnogi rekreativci iz Škole trčanja Križevci. Rekord staze drže Ivan Dračar (1:11:55) i Ana Štefulj (1:21:36). Za one koji vole brže ili kraće trke namijenjena je staza osmine maratona po gradskim ulicama od Strossmayerovog trga preko gornjeg grada do stadiona. Obje utrke startaju u 10 sati.

Prijave poslije 31. kolovoza kao ni na dan utrke neće biti moguće, a do navedenog datuma treba prijaviti i djecu za utrku “Radost trčanja”. Kotizacija za tu trku je 2 eura. Organizatori su Zajednica športskih udruga i Atletski klub Križevci.