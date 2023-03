U petak 5. STEAM večer uz filmsku producenticu Zdenku Gold

Što je to filmska produkcija, što su arthouse filmovi, koja je uloga koproducenata, što su Producers on The Move, kakva je sadašnjost i budućnost hrvatskog filma – o tim i mnogim drugim temama možete čuti na 5. STEAM večeri, uz gošću Zdenku Gold, prof., koja će se održati u petak, 10. ožujka u opuštenoj atmosferi na 1. katu Caffe bara „Bull 23“ u Križevcima, s početkom u 20 sati. Tribinu će moderirati Sonja Mrnjavčić iz Zaklade za lokalni razvoj i solidarnost „Volim Križevce“.

Zdenka Gold naša je poznata i nagrađivana producentica s više od dvadeset godina profesionalnog iskustva u filmskoj, festivalskoj i kazališnoj produkciji. Diplomirala je talijanski jezik i književnosti, indologiju i luzitanistiku na Filozofskom fakultetu, a na beogradskom Sveučilištu umjetnosti upisala je poslijediplomski studij iz kulturnog menadžmenta, kulturnih politika Balkana i interkulturalizma. Filmovi iz njene produkcije i koprodukcije obišli su A-festivale regije, Europe i svijeta, a Gold je prva hrvatska producentica koja je prošetala crvenim tepihom u prestižnom Cannesu.

Tribina „Kako se proizvode filmovi?“ dio je serijala kratkih tribina „STEAM večeri“ koji križevačka udruga P.O.I.N.T. sa Zakladom za lokalni razvoj i solidarnost „Volim Križevce“ i partnerima organizira u sklopu EU projekta „SPARK – Sinergija prirodoslovaca, astronoma, računaraca Križevaca“. Ideja je ovih večeri približiti posjetiteljima različite aktualne teme iz područja znanosti, tehnologija, inženjerstva i matematike, ali i umjetnosti u širem smislu, s ciljem poticanja na kreativno razmišljanje te primjenu znanja iz navedenih područja u stvarnim okruženjima, od istraživanja do poduzetništva.

Projekt „SPARK – Sinergija prirodoslovaca, astronoma, računaraca Križevaca“ provodi se u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. i sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a. Trajat će dvije godine i ukupna vrijednost mu je 2.907.579,89 kuna. Stajališta izložena u ovom tekstu isključiva su odgovornost Udruge P.O.I.N.T. Križevci i ni na koji se način ne smatra da odražavaju stajališta Europske unije, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.