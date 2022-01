Promatranje neba, posebno Merkura, povodom 11. obljetnice Perzeida

Izložba opreme za promatranje neba u studenome 2020. godine (foto: iz arhive Perzeida)

Astronomsko društvo Perzeidi (kako se zove od posljednje godišnje skupštine 29. prosinca 2021.) iz Križevaca poziva sve svoje članove, ljubitelje astronomije i sve ostale zainteresirane građane na promatranje neba teleskopima povodom 11. obljetnice Društva (osnovano je 7. siječnja 2011.), u petak, 7. siječnja od 16 sati i 30 minuta do (najmanje) 18 sati na najvišu točku Ratarne, na mjesto odakle vodi put prema Ratarskoj šumi. Ovo je mjesto odabrano zato jer se s njega najbolje može vidjeti “najvažniji” objekt te večeri. Naime, zbog relativne blizine Sunca, planet Merkur može se vidjeti svega nekoliko dana u godini, i to odmah nakon zalaska ili prije izlaska Sunca, a 7. siječnja jedan je od tih dana ove godine, kada je Merkur otklonjen od Sunca najviše što može biti na svojoj putanji i taj se položaj zove maksimalna istočna elengacija (ako se to dogodi ujutro prije izlaska Sunca onda se zove maksimalna zapadna elongacija). No, i to je vrlo nisko na jugozapadnom obzoru. Veneru koju smo do sada mjesecima mogli vidjeti na našem nebu odmah nakon zalaska Sunca, a ponekad već i prije, vjerojatno više nećemo moći vidjeti, jer se već toliko prividno približila Suncu da će 9. siječnja biti gotovo ispred njega i nakon toga će prijeći na jutarnje nebo kao “zvijezda Danica”. No, zato nedaleko od Merkura moći će se vidjeti Saturn s prstenom i malo dalje najsjajniji objekt poslije Mjeseca i Venere, planet Jupiter sa svoja četiri najveća satelita. Na istoj crti koju određuju Merkur, Saturn i Jupiter bit će dalje prema istoku i Mjesec, u jednoj od najzanimljivijih svojih faza za promatranje, dva dana prije prve četvrti.



Naravno, u ovo doba godine postoji velik rizik da nebo “zakaže”. Za sve opisano možemo obećati da ćemo i vidjeti samo ako nam se posreći da nebo bude vedro ili bar djelomično vedro, da se bar neki od spomenutih objekata može vidjeti. Zato predlažemo zainteresiranima da prije dolaska na promatranje procijene “kvalitetu” neba. Ako bude tako oblačno da nema nade da se išta vidi “iza” oblaka, promatranje će biti otkazano.



Promatranje neba organizira se u sklopu projekta Future Hub Križevci i besplatno je za sve posjetitelje. Dobro došli!