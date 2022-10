Novi naslovi u Gradskoj knjižnici

Stručno-znanstveni odjel

BUKA: ZAŠTO GRIJEŠIMO U PROSUĐIVANJU I KAKO TO IZBJEĆI? / Daniel Kahneman, Olivier Sibony, Cass R. Sunstein; [prijevod s engleskoga Daša Berić]. – Zagreb: Mozaik knjiga, 2022.

Zamislite da dva liječnika u istome gradu daju različite dijagnoze identičnim pacijentima ili da dva suca u istoj sudnici daju izrazito različite presude osobama koje su počinile isti zločin. Pretpostavite da dvije različite osobe koje vode razgovore za posao donesu posve različite odluke o kandidatima. Sad zamislite da su različita mišljenja liječnika, sudaca i stručnjaka iz ljudskih resursa ovisila o tome je li jutro ili poslijepodne, ponedjeljak ili srijeda … To su primjeri buke: varijabilnost prosudbi koje bi trebale biti identične. U ovoj knjizi Daniel Kahneman, Olivier Sibony i Cass R. Sunstein objašnjavaju štetne učinke koje buka ima u mnogim područjima života, uključujući medicinu, pravo, gospodarska predviđanja, forenziku, jamčevinu, zaštitu djece, strategiju i izbore kandidata za posao. Gdjegod ima prosudbi ima i buke. Pa ipak, u većini slučajeva i pojedinci i organizacije najčešće je nisu svjesni. Čak je i zanemaruju. Uz malu pomoć ljudi mogu smanjiti količine buke i pristranosti i donositi daleko bolje odluke.

Beletristika

NA TANKOM LEDU / Camilla Grebe; prevela sa švedskog Lana Momirski. – Zaprešić: Fraktura, 2022.

Nepoznatoj mladoj ženi odrubljena je glava, a brutalnost zločina podsjeća na neriješen slučaj otprije deset godina. Ipak, sada postoji glavni osumnjičenik, direktor lanca modnih trgovina, kojem se gubi svaki trag… U istragu se uskoro uključuje i briljantna kriminalistička profilerka Hanne Lagerlind-Schon, koja pokušava steći drugačiji uvid u žrtvu i ubojicu te pronaći moguće veze sa zločinom odrubljivanja glave na kojem je radila prije deset godina. Sasvim nenadano, uskoro pratimo i nježnu, pomalo nestvarnu ljubavnu priču koja se odvija usred ovog napetog psihološkog trilera. Na tankom ledu mnogo je više od samo kriminalističke priče, od trilera; u njemu se likovi bore za vlastitu emancipaciju, identitet i ljubav. Camilla Grebe izborila se psihološkim trilerom Na tankom ledu za bitno mjesto na polju nordijskih krimića, potvrđujući se poslije i cijelom serijom romana. Na tankom ledu prvi je dio priče o Hanne, genijalnoj i talentiranoj profilerki, koji nam jasno pokazuje izniman talent autorice da poštujući granice žanra napiše emotivan i kompleksan roman.

Dječji odjel

ZNAK ČETVORICE / Sir Arthur Conan Doyle; [ilustracije Arianna Bellucci] ; [prevela s engleskoga Svetlana Grubić Samaržija]. – Zagreb: Petrine knjige, 2022.

Večeras u sedam budite kod trećeg stupa slijeva ispred kazališta Lyceum. Nanesena vam je nepravda i to se mora ispraviti. Nemojte dovesti policiju. Ako to učinite, sve će biti uzalud. Kad Mary Morstan zamoli Holmesa da pogleda zagonetnu poruku koju je dobila, ni on ni Watson ne slute da će biti upleteni u mrežu izdaje staru nekoliko desetljeća. Ubrzo će provoditi opasnu istragu pod mjesečinom, kako bi otkrili značenje znaka četvorice i riješili davno zaboravljen zločin. Knjiga je namijenjena djeci od 9 do 12 godina.

Knjige za mlade

FRIC: ILUSTRIRANA BIOGRAFIJA MIROSLAVA KRLEŽE / tekst & ilustracije Tomislav Zagoda. – Zagreb: Opus Gradna, 2022.

Miroslav Krleža (1893. – 1981.), zvan Fric, jedno je od najvećih imena hrvatske književnosti. Svojim je djelovanjem obilježio 20. stoljeće. Od najranije mladosti privlače ga ideje političke ljevice, socijalizam, komunizam, pa čak i anarhizam. Oduševljeno je govorio o Oktobarskoj revoluciji i Lenjinu. Premda je bio revolucionarno raspoložen i podržavao ideju ujedinjenja južnoslavenskih naroda u zajedničku državu, plašio se srpske dominacije nad Hrvatskom. Iako komunist, u umjetnosti se zalagao za individualizam i slobodu zbog čega je došao u sukob s Partijom. Ostavio je golemi i raznovrstan književni opus iz kojeg izdvajamo dramski ciklus Glembajevi, roman Povratak Filipa Latinovicza i pjesničku zbirku Balade Petrice Kerempuha.

