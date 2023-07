[FOTO] Sportske aktivnosti na križevačkoj plaži – neizvjesno do kraja uz rekordan skok u dalj

Križevci Beach Party i ove je godine privukao sportaše i rekreativce na natjecanjima na pješčanoj podlozi – odbojci na pijesku i skoku u dalj. Među dječacima od 1. do 4. razreda najdalje je skočio Matija Jendrek (3.45 m), zatim Arian Kraljić (3.11 m) pa Viktor Šoronda (2.78 m). Još su skakali Viktor Novosel, Dane Jurić, Sebastian Paraminski, Riduan Selmani, Emanuel Katana, Rafael Furmeg i Noa Cigler. Od djevojčica od 1. do 4. razreda pobijedila je Petra Pavlinić s preskočenih 2.73 m, druga je bila Julija Siladi s 2.51 m i treća Sara Biškup koja je preskočila 2.14 m.

U kategoriji djevojčica od 5. do 8. razreda napeto je bilo do samog kraja. Od skoka do skoka na vrhu su se izmjenjivale Klara Rađa i Olja Jelen, naposlijetku je pobijedila Klara s preskočenih 3.80 m, srebrna je Olja s 3.66 m, a brončana Mila Jurić koja je preskočila 3.19 m. Još su skakale Kiara Koprić, Ina Šoronda i Melania Šamec. Među dječacima viših razreda najdalje je skočio Petar Kuzmić 4.48 m i postavio rekord skakališta na gradskoj plaži. Drugi je bio Gabriel Furmeg s 3.71 m, a treći Dominik Sokač s 3.36 m. Još je skakao i Marko Lugomer. Natjecanje je organizirala Škola trčanja i nordijskog hodanja AK Križevci.

Tijekom dana igrao se i odbojkaški turnir na pijesku u ženskoj i muškoj konkurenciji u organizaciji Ženskog odbojkaškog kluba Križevci. Kod odbojkaša su pobijedili Geodeti, a kod odbojkašica Leona i Lucija.