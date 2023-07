Stigla nova ljetna štiva u Gradsku knjižnicu

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL: SEDAM I POL POUKA O MOZGU / Lisa Feldman Barrett; s engleskoga prevela Aleksandra Barlović. – Zagreb: Petrine knjige, 2023.

Jeste li se ikada zapitali zašto imate mozak? Ovom je knjigom glasovita neuroznanstvenica Lisa Feldman Barrett demistificirala tu veliku sivu masu između naših ušiju. U sedam kratkih eseja (uz pričicu o tome kako se mozak razvio), ova mala, zabavna i pristupačna zbirka otkriva pouke s prve crte neuroznanstvenih istraživanja, koje će proširiti vaš um. Doznat ćete odakle je mozak potekao, kako je strukturiran (i zašto je to važno) te kako vaš mozak funkcionira u suradnji s drugim mozgovima i stvara sve što doživljavate. Usput ćete naučiti odbacivati popularne mitove kao što je ideja „gušterskog mozga“ te navodne bitke između misli i emocija – ili između prirode i odgoja – za određivanje vašeg ponašanja. Ova zanimljiva knjiga objavljena je 2020. i mnogi su je prestižni znanstveni časopisi proglasili knjigom godine.

ODJEL BELETRISTIKE: OVE TIHE ŠUME: ROMAN / Kimi Cunningham Grant; s engleskoga prevela Aleksandra Barlović. – Zagreb: Petrine knjige, 2023.

Cooper i njegova mlada kći Finch osam godina žive u izolaciji, u zabačenoj kolibi u šumi na sjeveru Apalačkog gorja. Cooper želi upravo to jer je prisiljen skrivati mnogo toga. Finch dane provodi čitajući knjige i spoznavajući okrutne zakone prirode. No, počinje se odupirati zaštićenom životu koji joj je Cooper stvorio – a njega i dalje proganja bolna istina o onome što je morao učiniti kako bi stigli onamo. Jedini ljudi koji znaju za njih su tajanstveni lokalni samotnjak Scotland i Cooperov stari prijatelj Jake, koji ih svake zime posjeti kako bi im donio hranu i potrepštine. Kad jedne godine Jake ne dođe, pokreće se nezaustavljiva lavina događaja koja otkriva koliko je njihova situacija zapravo nesigurna. Granice njihova sigurna utočišta odjednom nestaju – a kad neznanka doluta u njihovu šumu, Finchina sve veća opsjednutost njome mogla bi ih ugroziti. Nakon što šokantan nestanak zaprijeti uništiti jedini život koji je Finch ikada poznavala, Cooper je prisiljen odlučiti hoće li se i dalje skrivati – ili se napokon suočiti s grijesima svoje prošlosti.

KUTAK ZA MLADE: TAJANSTVENO DRUŠTVO BENEDICT I ZATVORENIKOVA DVOJBA / Trenton Lee Stewart; [ilustracije Diana Sudyka; prijevod s engleskog Nebojša Buđanovac]. – Varaždin: Stanek, 2022

U ovom, trećem dijelu serijala Tajanstveno društvo Benedict i zatvorenikova dvojba gospodin Benedict prilagođava poznatu igru Zatvorenikova dvojba kako bi igra izgledala uistinu stvarno. Reynie i Constance zaključani su na trećem katu kuće gospodina Benedicta. Ostali članovi društva, Sticky i Kate, osuđeni su na rad u kuhinji. Odjednom se pojavljuje sumnjivi poslovni čovjek s lažnim dosjeima koji tvrdi da je on Constancein otac. Desetorica poslušnika gospodina Curtaina zarobljava svu četvoricu djece. Dovedeni su u zgradu pod kontrolom gospodina Curtaina kako bi ih tu držali kao taoce s namjerom da ih zamijene za gospodina Benedicta. Kate uspijeva izaći kroz prozor i pregledati okolinu te saznaje zapanjujuću istinu – oni se nalaze u pravom napuštenom zatvoru koji je bio za rušenje. Bili su na trećem otoku… planiraju način za bijeg…

DJEČJI ODJEL: MIRKO U PAKLU RAZREDA / Melita Rundek; ilustracije Martin Zalar. – Zagreb: Opus Gradna, 2023.

Jao, jao. Ovo je jedna neobična knjiga kakvu do sada niste čitali. Oprez, oprez! U njoj ima jedan vrući kotao i to odmah na početku. Onda ima puno vatre, vatrice i horora. Pa ima jabuka i žaba. I jedna Zla vila Zlobecka. Spominju se i zombiji, ali samo malo i vrlo kratko. U knjizi ima puno škole, jedan nadareni Mirko koji kao sva posebna djeca ima svoje probleme. Ima jao i jedan cijeli cjelcati psiholog-glavoder koji plače pa govori mudre stvari. Mama, tata, dugodlaka sestra i mučaljivi brat. Cijeli jedan razred. Raska, čak i ravnatelj. Pa ima i poučaka važnih za život maloljetnika i punoljetnika. U ovoj knjizi ima svega! Od smijeha do plača, od mudrosti do zezancije. Od teksta do crteža. Od A do Ž. Treba biti odvažan i hrabar, dragi moji maleni i veliki, da se pročita ova knjiga! Prije nego što se zabrani! Pa zato navalite i slistite ju! Prije nego, o jao, postane obvezna lektira za putovanje kroz život!