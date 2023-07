Martin Vujić danas od 10 do 13 sati u Atriju likovne galerije prvi puta samostalno izlaže

Atrij likovne galerije Gradskog muzeja Križevci danas od 10 do 13 sati ugostit će Pop-up izložbu “Kad svinje polete – When pig’s fly”. Prva je to samostalna izložba Križevčanina Martina Vujića, a razgledati je možete samo danas od 10 do 13 sati.

Martin Vujić na izložbi se predstavlja s izabranim djelima nastalim tokom posljednih godina od kada se u slobodno vrijeme bavi likovnim stvaralaštvom. Diplomirao je 29. listopada 2009. godine na Zavodu za sudsko i upravno veterinarstvo, Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon završenog studija 01. veljače 2010. godine zaposlio se kao terenski veterinar u Veterinarskoj stanici Čazma. Tijekom profesionalne karijere bavio se velikom i malom praksom, a trenutno je zaposlenik veterinarske stanice Vrbovec te radi kao ovlašteni veterinar u veterinarskoj inspekciji u PIK – Vrbovec.

Za vrijeme studija bio je vrlo aktivan i involviran u brojne aktivnosti na fakultetu što detaljnije iznosi u životopisu. Dobitnik je Rektorove te Dekanove nagrade za znanstvene studentske radove. Objavio je 2 znanstvena i 1 stručni rad te sudjelovao u realizaciji nekoliko domaćih i međunarodnih skupova. Bio je stručni suradnik na Zavodu za sudsko i upravno veterinarstvo Veterinarskog fakulteta, te na Zavodu za parazitologiju i invazijske bolesti sa klinikom Veterinarskog fakulteta. Bio je studentski predstavnik više godina za redom i član Fakultetskog vijeća u užem i širem sastavu te povjerenstva za stegovnu odgovornost studenata.

Stručni ispit je položio 27.02.2013. godine, a Državni ispit za Ovlaštenog veterinara 11.05.2013. Kako je oduvijek bio zainteresiran za znanstveno istraživački rad, upisao je i trenutno vrlo uspješno rješava poslijediplomski doktorski studij Hrvatskog veterinarskog fakulteta.