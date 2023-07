Grad naručio studiju za električne autobuse i aplikaciju za mobitele

Još 13. lipnja Grad Križevci je na svojim stranicama objavio javni natječaj za izradu studije uspostave javnog prijevoza na gradskom području, koji je bio otvoren do 21. lipnja. Na natječaj su stigle dvije ponude, odgovorili su nam iz Grada, no postupak još nije završen i nije odabran poslovni subjekt koji će je izraditi. Studija, prema natječaju, mora biti gotova do početka ožujka 2024., a Grad će je platiti 20 tisuća eura.

Cilj je, piše u natječaju, izrada studije uspostave javnog prijevoza električnim autobusima i definiranje koraka uspostave javnog gradskog prijevoza. Naručitelj, odnosno Grad, očekuje da će studija utvrditi i koliko bi koštalo uvođenje i provođenje javnog gradskog prijevoza, razraditi vozni red i linije s potencijalnim novim stajalištima, definirati cijenu prijevoza, vrstu i način korištenja karata i sustava naplate, te način kontrole karata i kazne. Osim toga, od autora studije traži se da predloži strukturu budućeg poduzeća za javni prijevoz te da izradi prijedlog Ugovora o javnoj usluzi.

Osim ovog, Grad je raspisao sad već drugi javni natječaj za izradu “Aplikacije za pametne telefone”, nakon što je onaj objavljen u svibnju, poništen. “Poništen je jer jedan jedini ponuditelj nije ispunio uvjet iz točke 7.3. Dokumentacije o nabavi iz razloga što nije dokazao potrebno iskustvo za izvršenje ugovora pa je stoga njegova ponuda odbijena kao neprihvatljiva. Što se tiče drugog postupka jednostavne nabave “Aplikacije za pametne telefone”, on je još uvijek u tijeku, a pristigle su četiri ponude“, odgovorili su nam iz Grada.

Za aplikaciju je Grad namijenio 26 tisuća eura bez PDV-a, a putem nje planiraju građanima slati push notifikacije i ankete, grafikone o proračunu, kalendare događanja i slično. Korisnici će se, prema zahtjevu naručitelja, morati registrirati preko broja mobitela.