[FOTO] Križevci imaju nove ultramaratonce: Uspjeli smo probiti sve zamišljene granice

Uspjeli su – probili su vlastite granice i neozlijeđeni se vratili kući! To je zajednički komentar sedmorice trkača iz AK Križevci koji su jučer i prekjučer sudjelovali u utrci, drukčijoj od svih dosadašnjih – Lapovac Backyard Ultra. Saša Brumen, Toni Jukica, Alen Lukinović, Zvonimir Mesić, Sandro Novosel, Alen Pavliček i Matija Subotičanec pretrčali su sve zamišljene ciljeve i kilometre na utrci po stazi dugoj 6706 metara oko jezera Lapovac pored Našica. Startalo se u petak u 18 sati i svaki puni sat počinjao je novi krug – tko je spreman nastavlja trku, tko nije odustaje. Naši su trčali do pred zoru, a to je više negoli su mislili da mogu.

“Predobro je bilo! Teško je, ali to smo i očekivali. Imao sam krizu u trećem satu, oko polumaratonske dužine, a danas se osjećam kao da sam se borio s Mirkom Filipovićem“, iskren je Matija. I Saša je iscrpljen, ispunio je svoja očekivanja i, usprkos padu na makadam u četvrtom krugu, dosegnuo maratonsku dužinu i još nešto više.

“Bilo je malo krvi pa sam dalje morao trčati sa zavojem na nozi. Danas teže hodam, ali već su počeli dogovori za sljedeću godinu“, kaže Saša. Svi su imali krize u nekom trenutku. Varljivo je to kad duljina utrke ovisi samo o trkaču i njegovoj glavi (i nogama) – može odustati kad želi, istrčati krugova koliko hoće i tempom kojim hoće, no ako odluči ići dalje mora se pojaviti na startu sljedeći puni sat. Saša i Zvone startali su osam puta, dvojica Alena devet, a Toni, Matija i Sandro deset puta. Jedni drugima su bili podrška a ne konkurencija, kažu momci, i da nije bilo te ekipe, bilo bi još puno teže. Sedam krugova postavili su kao “letvicu” koju treba preskočiti i svi su to obavili uspješno.

“Došli smo, vidjeli i otrčali. Uz sav znoj, upale, krv, uspjeli smo probiti sve zamišljene granice“, rekao je Toni kojeg je kriza zbog upale trbušnih mišića ulovila u osmom krugu. I Sandru su u tom krugu noge već bile teške, ali glava je htjela ići dalje. “Granice su probijene ponajprije jer smo ostali na nogama toliko dugo, i jer smo iz kruga u krug, pogotovo nakon sedmog, uspjeli ići dalje. Današnji osjećaj je opuštenost, ponos, uz manje bolove u nogama, dakako, tu je i umor. A na pitanje mislimo li ponoviti, odgovaramo: ne da je to neponovljivo iskustvo, već je svakako ponovljivo!“, otkriva Sandro. Pripreme za sljedeću godinu počele su već na povratku iz Našica. Nosili su, kažu, previše hrane pa će druge godine ponijeti manje. Naglavne svjetiljke itekako su im dobro došle, s njima su trčali već od četvrtog kruga jer je trebalo paziti kuda se gazi. Staza nije ravna, ima uspona i nizbrdica, makadama i korijenja drveća koje su organizatori izvrsno obilježili, no treba biti oprezan. Dobro su se pripremili i što se tiče opreme i odjeće – svakih nekoliko krugova trebalo se presvući, a po završetku trke, kad noge više nisu išle, dobro su im došle stolice, ležaljke i vreće za spavanje.

“Bolovi u nogama i kriza pojavili su se u mom zadnjem, devetom krugu. Do tad je išlo pa sam htio vidjeti koliko ću moći istrčati. Za prvu ultra trku sam prezadovoljan rezultatom, sad već jedva čekam drugu“, uopće se ne šali Alen Lukinović. Trener Alen Pavliček dvoumio se i opirao nagovaranju svojih trkača da im se pridruži u Lapovcu. Nećkao se bi li išao ili ipak ne bi, bi li trčao ili će im ipak biti podrška i davati savjete iz “šator-štaba” koji su Križevčani podigli uz stazu na Lapovcu, a na kraju je “izdržao” devet krugova i pridružio se moćnoj gomilici križevačkih ultramaratonaca.

“Nikad nije bilo ovoliko aktivnih ultramaratonaca u Križevcima. Sve je bilo odlično i bolje od očekivanja. Bol u mišićima prođe, ali uspomene ostaju“, poručuje Zvone, već iskusni trkač na duge staze koji je Lapovac trčao treću godinu zaredom. U petak u 18 startalo je devedeset troje trkača, a trka je završila noćas u 1:38. Pobjednik je Tomislav Poljak iz AK Dugo Selo koji je u 32 sata pretrčao 214.4 km. Poljak je pobijedio i lani kad je nanizao 28 krugova. No hrvatski rekorder bio je samo tri sata jer je jutros završila utrka Grobnik Backyard Ultra koja se trči po istim pravilima i pobijedila je Katarina Bekavac nakon 35 sati i pretrčanih 234.5 km.