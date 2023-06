Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1425

Najavljujemo Dane meteorita Križevci uz Međunarodni dan asteroida, od 30. lipnja do 3. srpnja 2023.

U Temi Krugova slušamo snimku drugih 17 minuta predavanja mr.sc. Lane Okroše Rožić, muzejske savjetnice Gradskog muzeja Križevci, na temu Arheološka istraživanja u Križevcima i okolici, koje je održala u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice Franjo Marković u Križevcima, u organizaciji Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Koprivničko-križevačke županije u Križevcima i Povijesnog društva Križevci, 26. travnja ove godine.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Djeca Kalaša Jasena Boke i Nine Mašine, na odjelu književnosti za mlade Zimski zaručnici: Kroz zrcala: Knjiga prva Christelle Dabos, na odjelu beletristike Krvavi mjesec Joa Nesboa i Kako ubiti vlastitu obitelj Belle Mackie, a na stručno-znanstvenom odjelu Inquizus: Igra kvizova Nikole Paleke.



Na današnji datum rođeni su Tobey Maguire, Janez Puh, Helen Keller i Hans Spemann, osnovana je Dubrovačka Republika, otvorena je prva nuklearna elektrana na svijetu, umrli su Giorgio Vasari, Sophie Germain, Jack Lemmon i Bud Spencer.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo Dane meteorita Križevci uz Međunarodni dan asteroida koji će se održati u prostoru zvjezdarnice i gradske knjižnice u Križevcima od 30. lipnja do 3. srpnja i skoro lansiranje svemirskog teleskopa Euclid Europske svemirske agencije.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Elisabeth-Claude Jacquet de la Guerre, Pabla de Brune, Johanna Friedricha Reichardta, Augusta Conradija, Ive Tijardovića, Ivana Matetića Ronjgova, Gorana Bregovića, te Buce i Srđana na tekst Dragutina Tadijanovića.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1425 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 27. lipnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta, a snimka će uskoro biti dostupna na web stranicama Future Huba Križevci. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže!