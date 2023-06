Križevčani u Trogiru na kadetskom šahovskom prvenstvu Hrvatske

Mladi križevački šahisti i šahistkinje nastupaju u Trogiru na pojedinačnom kadetskom prvenstvu Hrvatske. U kategoriji kadeta do 7 godina nastupaju Bruno Ljaljić, Vinko i Kai Sokač, u kategoriji kadetkinja do 9 godina Nora Ljaljić, Sofija Kučar i Lana Lukinović, u kategoriji kadeta do 9 godina Emil Mihajlović, u kategoriji kadeta do 11 godina Luka Lovreković, u kategoriji kadetkinja do 11 godina Helena Mihajlović, Luna Sokač i Iva Gojković, u kategoriji kadeta do 13 godina Leo Lovreković, a u kategoriji kadeta do 15 godina nastupa Ervin Zidarić. S njima je klupski trener ŠK Križevci Borislav Vidović.