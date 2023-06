Vlada opet želi pripojiti Vodne usluge Koprivničkim vodama – rok za podnošenje primjedbi još par dana

Nakon što je Ustavni sud u veljači ove godine ukinuo Uredbu Vlade RH o uslužnim područjima koju je donijela 30. prosinca 2021. godine i prema kojoj se trebao znatno smanjiti broj isporučitelja vodnih usluga, novi nacrt prijedloga Uredbe opet je u javnom savjetovanju, ovaj put samo 15 dana i to do 20. lipnja. Sadržaj Uredbe identičan je prethodnom, a konkretno za Križevce to znači da je Vlada predvidjela prijenos gradske imovine u društvu Vodne usluge na vodoopskrbno poduzeće Koprivničke vode bez ikakve naknade.

Više od dvadeset lokalnih vodnih poduzeća ranije je podiglo ustavnu tužbu zbog sporne uredbe, a sud je zaključio da je Vlada pogriješila u proceduri jer je bila dužna u postupku donošenja uredbe priložiti objašnjenje o načinu formiranja uslužnih područja. Ovaj put priložila je opširno objašnjenje, ali sadržaj uredbe ostao je isti – lokalne vodne isporučitelje preuzet će veći, a gradska vijeća neće moći odlučivati o vlastitoj imovini i životno važnim projektima kao što je razvijanje vodovodne mreže.

Grad Križevci zasad još nije ostavio komentar na e-savjetovanju, a na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća koja je najavljena za 19. lipnja, dan uoči roka za podnošenje primjedbi, nema točke o eventualnom donošenju zajedničkog zaključka kojim bi Gradsko vijeće iskazalo nezadovoljstvo Vladinim prijedlogom. Podsjetimo, na Gradskom vijeću se u nekoliko navrata raspravljalo o zajedničkom zaključku o Vladinoj Uredbi o uslužnim područjima, a prijedlog da Vodne usluge ostanu samostalni isporučitelj na našem području uvijek su podržavali svi vijećnici osim HDZ-a.