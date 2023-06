U knjižnici znaju kako se pripremiti za pub kviz

Stručno-znanstveni odjel: INQUIZUS: IGRA KVIZOVA / Nikola Paleka

“Kako se pripremiti za kviz”, pitanje je koje iskusni kvizaši često čuju od onih koji se tek spremaju ući u tu avanturu. Iako odgovor podrazumijeva dugoročan interes za skupljanjem znanja i informacija, taj je interes ipak moguće potaknuti, ali i, što je još važnije, naučiti razmišljati kvizaški, tj. naučiti predvidjeti što bi se u pitanju moglo tražiti. Zbirke pitanja u tom procesu iznimno su korisne jer ne samo da daju već gotova pitanja nego i čitatelje mogu naučiti kako da i sami napišu dobro kvizno pitanje.

No od početka fenomena scene pub-kvizova u Hrvatskoj nedostaje suvremenija zbirka, koja uključuje i pitanja iz popularne kulture, toliko česta na suvremenim kvizovima. U tom je smislu zbirka Inquizus autora Nikole Paleke prva takva moderna zbirka u Hrvatskoj, koja će svojim čitateljima ponuditi dovoljno materijala za razbibrigu, stjecanje novih znanja, odmjeravanje s prijateljima, a možda i, ako ga još nemaju, buđenje interesa za ulazak u predivan svijet kvizaštva.

Beletristika: SVIJET U ZRNU PIJESKA / Iva Gjurkin

˝Svijet u zrnu pijeska˝ raskošan je roman o mladoj ženi Nori koja krajem 19. stoljeća odlazi iz doma i stiže u grad odvojen od ostatka svijeta. Stanovnici grada su rukotvorci, a svatko od njih bavi se onim što voli. U naizgled idealnom okružju Nora pokušava naći svoj put, a pritom se lomi između dvaju svjetonazora u kojima se reflektiraju temeljna razmišljanja Istoka i Zapada: je li ispravan put objektivizam ili subjektivizam? Treba li se povoditi razumom ili emocijama? Slijedeći naputak rukotvoraca da se bavi onime čime se želi baviti, kao što to čine i oni, Nora odlučuje biti pripovjedačica. Iz njene odluke proizlazi jedno od glavnih pitanja kojima se roman bavi: koliko priče koje pričamo utječu na naš život i život drugih? Kako nas priče koje slušamo odrastajući oblikuju i kakvi postajemo slušajući što bismo trebali, a što ne?

Beletristika: USTANOVA / Ninni Holmqvist; sa švedskoga prevela Željka Černok Distopijski roman švedske autorice Ninni Holmqvist zamišlja društvo u kojem se žene starije od pedeset i muškarce od šezdeset godina, koji su samci, bez djece i rade u neisplativim granama industrije, šalje u zajednicu „nepotrebnih“ stanovnika zvanu „Ustanova“. Svi oni dobivaju raskošne stanove smještene među prekrasnim vrtovima i imaju besplatan pristup najrazličitijim uslugama: hrane se gurmanskim jelima, odlaze na zabave, masaže i u saune. To je naizgled idilično mjesto, ali postoji kvaka: stanovnici – znani kao „nepotrebni“ – moraju sudjelovati u različitim medicinskim eksperimentima i donirati svoje organe „potrebnima“, jedan po jedan, sve do završne donacije. Kada Dorrit Weger stigne u Ustanovu, pomirena je sa sudbinom. No jedan susret s „nepotrebnim“ kolegom piscem sve će promijeniti.

Ovo je roman o mirenju sa životom i nenadanoj ljubavi, o boli i suosjećanju, ali i okrutnosti društva prerušenoj u brigu o svojim stanovnicima, sve u skladu sa zakonima „demokracije“ i kapitala. Jezik Ninne Holmqvist jednostavan je, katkad poetičan, katkad klinički precizan i činjeničan dok dočarava raskoš, automatizam i okrutnost tog, ne tako nemogućeg svijeta. Ovaj istodobno zastrašujući i dirljiv roman, u kojem odjekuju brojna djela distopijske fikcije, postavlja važna pitanja o vrijednosti i smislu ljudskog života. Knjiga je to koja ne može ne izazvati rasprave.

Odjel za mlade: ZIMSKI ZARUČNICI: KROZ ZRCALA / Christelle Dabos; prevela s francuskog Mirna

Šimat

U dalekoj prošlosti dogodila se kataklizma. Svijet je razbijen u brojne nebeske otoke koji su postali arke. Svaka od njih razvila se na drugačiji način, svaka posjeduje vlastiti, jedinstveni odnos prema vremenu. Različiti svjetovi tako postoje, zajedno, a opet razdvojeni. I nad svima njima prebivaju duhovi sveprisutnih predaka. Ofelija živi na arci Anima i iza svojih debelih naočala i pod iznošenim šalom skriva svoje moći – mogućnost da komunicira s dušama predmeta i putuje kroz zrcala. Njezin jednostavni život poremetit će obećanje da se uda za Trna, člana moćnog klana Zmajeva. Ofelija mora napustiti svoju obitelj i slijediti zaručnika na udaljenu hladnu i ledenu arku Pol. No pitanje je zašto su odabrali baš nju? Zašto mora skrivati svoj identitet? Premda to još ne zna, postala je pijun u krajnje smrtonosnoj zavjeri koja će imati posljedice za čitav svijet…